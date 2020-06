Amper onderhoud, mooi in bloei: tuinexperte Laurence Machiels geeft 10 redenen om je tuin vol siergrassen te zetten

1. Van droogte hebben ze zelden last

Siergrassen houden van gelijkaardige plekken als vaste planten, maar sommige hebben een absolute voorkeur voor droge standplaatsen, en dat is een belangrijk voordeel in onze almaar droger wordende tuinen. Heb je een lichte bodem, waar het water snel doorheen gaat, plant dan een gras dat goed tegen droogte en hitte kan zoals vedergras (Achnaterum calamagrostis), muskietengras (Bouteloua gracilis), het populaire blauwe schapengras (Festuca glauca ‘Elijah Blue’), Mexicaans verdergras (Stipa tenuissima) of prairiedropzaad (Sporobolus heterolepis).

2. Je hebt er zo weinig onderhoud aan

Grassen stellen weinig eisen, en de meeste soorten zijn ijzersterk en heel langlevend. Ze zijn daarom ideaal voor luie tuiniers. Je kunt ze jarenlang op dezelfde plek laten staan en hoeft ze niet te verplanten of te splitsen, zoals bij nogal wat vaste planten. In maart knip je de droge stengels af en dat is dan ook zowat het enige werk dat je aan grassen hebt. Groenblijvende grassen hoef je zelfs niet eens te snoeien. Zien ze er na een paar jaar toch niet meer zo fris uit, knip ze dan af op het moment dat het gras nieuw jong blad aanmaakt, in april of mei.

Er zijn ook erg mooie compacte soorten, die laag blijven en zich langzaam in de breedte uitbreiden, tot een efficiënte anti-onkruidmat

3. Het zijn prima bodembedekkers

Niet alle grassen groeien hoog en ijl. Er zijn ook erg mooie compacte soorten, die laag blijven en zich langzaam in de breedte uitbreiden, tot een efficiënte anti-onkruidmat. Vooral de groenblijvende soorten zijn interessant, die zorgen in de vaak dorre wintertuin voor extra kleur. Ze woekeren niet maar breiden zich gestaag uit tot een gesloten groen tapijt waar geen onkruid meer door kan. De meest populaire bodembedekkende grassen zijn Carex foliosissima en Carex morrowii, en de veldbiezen Luzula nivea, Luzula pilosa en Luzula sylvatica. Ze worden doorgaans niet hoger dan ruim een halve meter, waardoor ze het jaar rond wel volume en structuur aan je tuin geven, maar zich niet opdringen tussen de andere planten.

4. Ze doen het goed in pot

Geen tuin? In principe kunnen zowat alle siergrassen in een pot, als ze maar de juiste hoeveelheid zon, ruimte en water krijgen; een pot van 30 cm diameter is ideaal. Kleinere grassen als Hakonech­loa macra, Eragrostis curvula ‘Totnes Burgundy’ of Penni­setum x advena ‘Rubrum’ kun je in een pot van 20 cm houden.

Je plant ze in universele potgrond en geeft ze in de lente voeding, bij voorkeur najaarsgazonmest. Strooi een laagje cacaodoppen, fijne schors of keitjes bovenop, dat houdt het onkruid tegen.

Knip de grassen nooit voor de winter af, dan verliest de plant haar natuurlijke isolatie tegen vorst en uitdrogende wind. Wacht met snoeien tot de lente.

Met grassen lijkt je tuin visueel ook niet zo beperkt; je hebt de illusie dat hij nog verder loopt, voorbij de grassen

5. Een prima alternatief voor een haag

Een hoog, recht opgaand gras kan perfect dienst doen als groenscherm, in de plaats van een haag. Zo’n grassenhaag oogt losser en informeler dan een klassieke haag. Met grassen lijkt je tuin visueel ook niet zo beperkt; je hebt de illusie dat hij nog verder loopt, voorbij de grassen. Aan een gras heb je minder werk dan aan een haag, die het best twee keer per jaar gesnoeid wordt, wil je ze mooi strak houden. De grassen knip je één keer, in maart, af. Twee maanden later heb je een nieuwe, frisse ‘haag’. Wil je snel privacy, plant dan Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’, die loopt in de lente al heel vroeg uit en wordt manshoog. Door z’n typische fonteinvorm kan hij perfect naast een pad; je loopt er zo onder door.

6. Ze gaan niet woekeren

Er wordt nog vaak gedacht dat siergrassen woekeren, maar dat is maar heel zelden het geval, zoals bijvoorbeeld bij ons inheems helmgras. En maar goed ook, zo houdt dit gras het zand in de duinen vast. In de siertuin kun je met een gerust hart zowat alle siergrassen planten, ze blijven netjes op hun plaats. Let alleen op met siergrassen die zich uitzaaien, zoals Melica, Stipa tenuissima en Carex comans. Vooral in grindpaden durven ze tientallen kleintjes achter te laten, al zijn ze net zo snel weer uitgetrokken.

De meeste siergrassen blijven mooi van de lente tot aan de winter mooi rechtop staan en vallen niet om

7. Je hoeft ze niet te steunen

De meeste siergrassen blijven mooi van de lente tot aan de winter mooi rechtop staan en vallen niet om. Een van de sterkste is Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’, die al vroeg in de lente bloeit en in de herfst prachtig goudgeel kleurt. Hij kan prima tegen wind en felle regen, en blijft ook in de winter, zelfs onder een pak sneeuw, rechtop staan. Een langlevend en perfect beheersbaar, onderhoudsvriendelijk gras.

8. Ze kunnen perfect tegen vorst

In de huidige zachte winters overleven zowat alle grassen; vriest het hard, dan nog zijn de meeste siergrassen klaar om de koude te trotseren. Met uitzondering van de eenjarige grassen, of soorten die alleen winterhard zijn op een droge of goed gedraineerde plek, zoals het vedergras (Stipa tenuissima) of Eragrostis. Strooi rond kwetsbare grassen in de herfst een dikke laag bladeren of 5 cm compost.

Je hebt niet alleen de vorm en het volume van de pluimen, maar ook de kleuren, in tal van tinten, die ook nog eens veranderen tijdens de bloeiperiode: zilverwit, rozig, paars, rood, goudgeel tot blauwgrijs

9. Ze bloeien mooi

Alle grassen bloeien, maar sommige meer en mooier dan andere. Je hebt niet alleen de vorm en het volume van de pluimen, maar ook de kleuren, in tal van tinten, die ook nog eens veranderen tijdens de bloeiperiode: zilverwit, rozig, paars, rood, goudgeel tot blauwgrijs. De mooiste pluimen vind je bij Calamagrostis brachytricha (het ‘diamantgras’), Miscanthus sinensis, Panicum virgatum (als een wolk), Pennisetum alopecuroides (grappige staartpluimen) en Sporobolus heterelopis ‘Cloud’. De naam zegt het zelf: een wolk. En ook de aren zelf verkleuren bij heel wat soorten, in de herfst krijg je er zo prachtige rode en gele tinten bij. Het meest fascinerende rode grasje is het vuurrode Japans bloedgras (Imperata cylindrica ‘Rubra’).

10. Sommige blijven groen in de winter

Siergrassen die ook ’s winters groen blijven, winnen almaar aan populariteit, ze vormen een alternatief voor klassieke groenblijvers. Carex folio­sissima, Carex morrowii en Luzula nivea zorgen voor extra structuur en kleur in de winter. De term ‘groenblijvend’ is overigens wat misleidend, want vaak kleuren ze niet groen maar blauw (Festuca glauca ‘Elijah Blue’), zwart (Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’), geel (Carex oshimensis ‘Evergold’), brons (Carex comans ‘Bronze Form’), rood (Uncinia rubra).... Een van de populairste is de witgestreepte Carex foliosissima ‘Ice Dance’, met elegante roomwitte randen.­

De beste van bij ons

Wil je wel een siergras in de tuin, maar dan liefst een inheemse soort? De beste voor de tuin zijn:

• Het trilgras (Briza media) is een laag, wintergroen grasje met speelse aren die trillen in de wind.

• De stijve zegge (Carex elata) blijft de hele winter groen; een gras zonder omkijken.

• Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) bloeit als een wolk, met romantische, ijle pluimen.

• Weinig grassen bloeien zo lang als wimperparelgras (Melica ciliata), met fijne, zilveren aartjes.

• Het eenbloemig parelgras (Melica uniflora) oogt al vroeg in de lente frisgroen.

• Het pijpenstrootje (Molinia caerulea subsp. caerulea), een typisch heidegras van bij ons, is een populair en makkelijk inheems siergras.

Topadres: Siergrassenkwekerij De Grashalm, www.grashalm.be.

