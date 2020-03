Amerikaanse journalist kan ‘onze’ speculoos goed smaken LDC

19 maart 2020

10u15 0 Vrije tijd Bij de koffie, op een boterham of als smeerpasta: speculoos smaakt altijd. Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zijn ze daarvan overtuigd. Een journalist van het Amerikaanse culinair magazine Bon Appétit heeft alvast een lyrisch artikel geschreven over de speculoos van Lotus.

Als culinair expert weet journalist Alex Delany maar al te goed wat lekker is. En hij is alvast dolenthousiast over de speculoos van Lotus Bakeries. “Het zijn de lekkerste koekjes ter wereld.”

“Alles draait rond de textuur. Ze zijn super knapperig en hebben een bevredigende bijt, voordat ze afbrokkelen in je mond. Maar als je ze sopt in een espresso of kop koffie, worden ze een beetje zachter. Een betere combo kan je je toch niet voorstellen?”

Delany is niet alleen fan van de textuur, maar ook van de smaak. “Je merkt toetsen van nootmuskaat, kaneel, gember en karamel. Het heeft geen flashy verpakking of laag suiker nodig. Het is simpel en perfect zoals het is. Mét koffie of zonder."