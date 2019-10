Amerikaans merk roept vrouwen op om hun snor te laten staan voor Movember Margo Verhasselt

30 oktober 2019

13u02 2 Vrije tijd November staat voor de deur en dat betekent ook weer de start van ‘Movember’, een actie voor het goede doel dat mensen oproept om hun snor te laten staan. Daar schaart ook de Amerikaanse scheermesjesproducent Billie zich achter. Zij roepen dames op om ook het haar op hun bovenlip te laten staan.

Billie schreeuwt al jaar en dag van de daken dat er niets mis is met een toefje oksel- of schaamhaar bij vrouwen. Ze waren dan ook de eerste om een videocampagne de wereld in te sturen waar effectief beenhaar bij vrouwen in te zien was. Dat was een waar succes en dat werd daarna nog verschillende keren herhaald.

Nu springt het merk ook op de kar om de Movember-actie, die prostaatkanker bij mannen steunt, te helpen. Daarvoor creëerden ze hun eigen campagne waarin gezichtshaar bij vrouwen te zien is en roepen ze vrouwen op om een maand lang hun gezichtsbeharing te laten staan. De video van Billie wijst erop dat veel vrouwen er heel wat aan doen om hun bovenlip kaal te houden. Ze waxen, epileren, scheren en lazeren erop los. Maar dat haar zou volgens Billie ook geen taboe mogen zijn.

“Van alle plaatsen waar vrouwen haar hebben, blijft de bovenlip eentje die het meest onbesproken is", vertelt Georgina Gooley, mede-oprichtster van het merk, in een statement. “We zijn blij dat we het nu in de schijnwerpers kunnen zetten in onze laatste nieuwe campagne.”