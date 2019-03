Amerikaans bloemenveld kan de drommen Instagrammers niet aan LDC

21 maart 2019

Wie het Amerikaanse plaatsje Lake Elsinore opzoekt op Instagram, komt precies terecht in een prachtig verlaten bloemenveld. Adembenemend en rustgevend. Maar schijn bedriegt: de realiteit zit toch een tikje anders in elkaar.

De stad Lake Elsinore in Californië staat bekend om z’n bijzondere klaprozen. Om de zoveel jaar komen de oranje bloemen tot bloei in de Walker Canyon, en dat fenomeen lokt steevast een heleboel toeristen. Maar dit jaar is er sprake van een heuse overrompeling. Volgens USA Today was het over de koppen lopen, vooral door de duizenden mensen die een perfect Instagramplaatje wilden kieken. Wie door de feed van het sociale medium scrolt, ziet telkens 1, 2 of 3 mensen, genietend van het uitzicht. Maar je kan ervan op aan dat er achter de rug van de fotograaf een hele hoop toeristen staan.

En zoals wel vaker doen mensen héél véél voor een geslaagde Instagramfoto. De bloemen groeien immers op de steile zijkant van de canyon. Die heuvelflanken zijn helemaal niet bedoeld om op te wandelen, en toch doen vele influencers het wel. Vaak nog op hakken, blijkbaar.

De voorbije dagen werd het eventjes te veel, waardoor het park besloot om tijdelijk te sluiten. “Vooral het weekend was ondraaglijk”, zo staat er te lezen op Facebook. Ondertussen is de toestroom van toeristen bedaard, waardoor de deuren weer geopend zijn. Al is lang niet iedereen daar tevreden mee. In de nasleep van de hele commotie zijn er verschillende hashtags opgedoken als #PoppyShutdown, #PoppyNightmare, #IsItOverYet en #HanginthereLE. Het stadsbestuur vraagt op sociale media daarom aan toeristen om vooral niét te komen en daarom andere plekken met klaprozen te bezoeken.

Dit doet natuurlijk denken aan ons eigenste Hallerbos, dat elk jaar in een paars bloementapijt verandert. De bloeiperiode van de hyacinten start meestal half april, maar afhankelijk van het weer kan dat nog een beetje vroeger zijn. Het Agentschap Natuur en Bos verwacht in ieder geval ook een enorme toevloed van mensen. De organisatie doet daarom beroep op vrijwilligers, die de stroom bezoekers in goede banen moet lijden. “Naast het informeren van bezoekers moeten zij deze ook sensibiliseren om op het pad te blijven. Het gebeurt nog af en toe dat mensen menen te midden van de bloemen te kunnen picknicken of foto’s nemen terwijl ze de bloemen vertrappelen”, zei Filip Hubin van het Agentschap eerder al.