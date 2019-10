Always krijgt bakken kritiek na verwijderen van vrouwelijk symbool van verpakking maandverband NA

23 oktober 2019

14u02

Bron: The New York Times 6 Vrije tijd Als reactie op de kritiek van onder andere transgenders kondigde Procter & Gamble, de fabrikant achter Always, aan dat ze het venussymbool dat van oudsher geassocieerd wordt met vrouwelijkheid van hun verpakking zal schrappen. Al kan dat niet bij iedereen op bijval rekenen.

Na veel kritiek zal Always dan toch het venussymbool van de Amerikaanse verpakking halen. Transgenders en non-binaire personen die zich niet thuisvoelen in de traditionele gendercategorieën man of vrouw waren niet te spreken dat het vrouwelijke symbool nog altijd op de verpakking van hun maandverband prijkt omdat er consumenten zijn die menstrueren maar zich daarom niet als vrouw identificeren.

“Al meer dan 35 jaar staat Always voor meisjes en vrouwen, en dat zullen we blijven doen”, zei het bedrijf in een verklaring. “Maar we dragen ook diversiteit en inclusie hoog in het vaandel en zijn dus voortdurend zoekende om de behoeften van onze consumenten zo goed mogelijk te begrijpen.”

Steph deNormand van Fenway Health, een organisatie die zich bezighoudt met het welzijn van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgendergemeenschap vindt het alvast een goed idee dat Always het symbool gaat verwijderen. “Het vrouwelijke venussymbool kan bij sommige consumenten een gevoel van angst creëren. Transgenders en non-binaire personen worden voortdurend misgendered (wanneer verkeerde voornaamwoorden of andere genderspecifieke termen gebruikt worden als er naar iemand verwezen of tegen iemand gesproken wordt n.v.d.r.). Een gebaar als dit van Always maakt het veel toegankelijker voor die mensen om de producten te gebruiken.”

Maar de actie kon niet alleen op lof rekenen. Op sociale media werd het nieuwe ontwerp bekritiseerd omdat er maar aan een kleine populatie gedacht wordt en er toegegeven wordt aan de ‘gekke liberalen’. Anderen hadden het symbool dan weer nog nooit eerder opgemerkt. Het symbool komt ook niet op elke verpakking voor.

En ook uit feministische hoek wordt boos gereageerd. “Door het vrouwelijke symbool weg te halen van de verpakking van maandverband en tampons, ontken je eigenlijk dat vrouwen bestaan”, aldus de Britse radicale feministische schrijfster Julie Bindel. “We gaan richting de volledige eliminatie van de biologie van vrouwen. Het symbool wordt al decennia lang gebruikt door feministen. Dit is een laffe daad van een merk dat zich volledig overgeeft aan de transgenderagenda.”

Op deze kritiek heeft Always voorlopig nog niet gereageerd.

I wrote this. I am VERY angry today: By caving into trans activists, Always have eliminated women https://t.co/JqNbKqNht2 via @TeleWonderWomen Julie Bindel(@ bindelj) link