Allen daarheen! Vandaag opent in Gent eerste cookie dough bar van ons land

Vandaag opent in Gent eerste cookie dough bar van ons land

07 maart 2018

12u17

Bron: Elle 0 Vrije tijd New York is al bezaaid met koekjesdeegwinkels, maar vandaag krijgt ons land er eindelijk ook eentje. Twee jonge zaakvoersters openen vandaag in Gent ‘Dough It’, een pop-upwinkel met koekjesdeeg.

“Why bake it, when you can eat it?” zo luidt de slogan van de twee studentes die vandaag de eerste koekjesdeegwinkel van ons land openen. “We bakten allebei al veel koekjes en cakes, maar merkten dat heel wat van onze kotgenoten meestal gekker waren op het deeg dan op het gebak zelf,” vertellen ze aan ELLE. “Zo is het idee om een eigen pop-upbar rond het rauwe koekjesdeeg te openen ontstaan.”

Op het menu bij ‘Dough It’ staat een basis van koekjesdeeg met chocoladedruppels in. Daar kun je dan zelf nog toppings of een bolletje ijs naar keuze aan toevoegen. In samenwerking met Madam Bakster komt er volgende week trouwens ook een glutenvrije en veganistische variant op de kaart.

Allen naar de Sintjacobsnieuwstraat 45 in Gent dus! Maar wees er snel bij, want over vier weken gaat de pop-upwinkel dicht.