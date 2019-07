Alleen reizen niet jouw ding? Geef soloish travel een kans mv

05 juli 2019

07u55

Bron: well+good 0 Vrije tijd Alleen op reis gaan is niet nieuw, maar het concept wint de laatste jaren wel aan populariteit. Het is niet meer gereserveerd voor de mensen die even weg willen vluchten uit de realiteit of voor zij die op zoek gaan naar de zin van het leven. Verschillende onderzoeken tonen ook aan dat de perceptie enorm geëvolueerd is. Zo accepteren meer mensen het idee nu dan 10 jaar geleden. Maar toch blijft veiligheid en eenzaamheid voor velen een zorg. Enter: soloish travelling, de nieuwe reistrend die op dat probleem inspeelt.

De zoekresultaten van Google wanneer je ‘solo travel’ intikt, zijn de voorbije vijf jaar enorm gestegen en dat toont aan dat de interesse bij mensen van over de hele wereld toeneemt. Steeds meer avontuurlijke reizigers gaan op zoek naar ideeën om er alleen op uit te trekken en verrassend genoeg zijn die solotripjes ook vooral bij vrouwen in trek. Reisorganisaties geven aan dat er meer vrouwen hun stoute schoenen aantrekken en alleen op reis vertrekken dan dat mannen dat doen. Een ondervraging van YouGov toont ook nog aan dat het dan vooral over millennial vrouwen gaat. Al blijft veiligheid een grote domper op de feestvreugde, hetzelfde onderzoek toonde aan dat 76% van de vrouwen zich onveilig zou voelen wanneer ze alleen op reis gaan. 30% gaf dan weer aan dat hun familie het niet zag zitten.

Maar naast zorgen over veiligheid voelt ook niet iedereen zich comfortabel genoeg om echt alleen weg te gaan. Je kan dan af en toe wel genieten van een rustige avond thuis, een nieuwe stad of land in je eentje ontdekken kan angstaanjagend zijn. Voor al die problemen biedt een nieuwe trend nu de oplossing: soloish travelling geeft je de vrijheid van alleen reizen maar zorgt ervoor dat je toch niet helemaal alleen bent.

Hoe gaat het in z’n werk?

Bij soloish reizen plan je een trip naar een plaats waar je iemand kent, ook al heb je niet per se de bedoeling om veel tijd met hen door te brengen. Je krijgt dus eigenlijk de kans om de veilige en vertrouwde elementen van een gewone reis, samen te trekken met die van een soloreis. Daarnaast krijg je de kans om iemand op te zoeken die je misschien al even niet meer zag.