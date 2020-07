Alexa Chung maakt Spotify-lijst om nieuwe collectie aan te kondigen Margo Verhasselt

28 juli 2020

De Britse It-girl Alexa Chung gaat terug naar haar DJ-roots. De Britse schone lanceerde deze week een Spotify-kanaal voor haar gelijknamig merk om haar herfstcollectie voor te stellen.

‘Suburban Punk’, met dat Spotify-kanaal wil Alexa Chung haar fans verrassen met leuke deuntjes om haar nieuwe collectie voor te stellen. Haar modemerk, ALEXACHUNG, zal twee keer per maand de lijst updaten. De eerste lijst werd volledig samengesteld door de It-girl zelf en bestaat uit 18 van haar favoriete nummers die als inspiratie voor haar nieuwe collectie dienden.

De collectie van Chung staat in teken van de opkomst van Punk in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 70. Wat mag je verwachten? Heel wat deuntjes van rock iconen: van Buzzcocks tot Ramones.