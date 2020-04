Al aan deze klusjes voor binnen en buiten gedacht? Onze coaches vertellen hoe je ze best aanpakt

Vorige week pakten blogster en mama-expert Nele De Winter en opruim- en mamacoach Riet Van Rompaey de rotklussen aan, deze week is het tijd voor de funklussen.

BUITEN

Controleer de trampoline

Check het roestgehalte van het frame en de veren. Kapotte veren vervang je door nieuwe; roest werk je weg door het af te wrijven en daarna met zinkspray te behandelen. Of maak de veren los en leg ze een nachtje in azijn of cola. Vervelend gepiep los je op met een likje vet. Kwestie van vrolijk te kunnen blijven doorspringen.

Maak de vuilnisbakken schoon

Maak eerst de binnenkant van de vuilnisbakken nat. Schrob het vuil eraf met een sopje van water, azijn en afwasmiddel. Giet het vuile water eruit en spoel nog een keer proper. De buitenkant kan je aanpakken met een spons.

Snijd een rauwe ui doormidden en wrijf het nog hete grillrooster in met de gesneden kant van de ui. Het zuur neemt het vuil zo mee

Fris je tuinmeubels op

Kunststof tuinmeubels was je gewoon af met een zachte borstel of spons, en een sopje van water en allesreiniger. Voor (gelakt) hout is een sopje van water en groene zeep en/of soda ideaal. Eiken meubels kan je dan weer inwrijven met (licht) warm bier. Wrijf droog en klaar! Rotan en bamboe borstel je af met wat koud water en een schep zout. Geglazuurd hout reinig je beter zo droog mogelijk. Met wat ethylalcohol krijg je eventuele vlekken weg.

Maak het barbecue rooster proper

Snijd een rauwe ui doormidden en wrijf het nog hete grillrooster in met de gesneden kant van de ui. Het zuur neemt het vuil zo mee! Draai het rooster om en doe de andere kant. Gebruik een nieuwe ui zodra het vocht eruit is. Of: maak een papje met drie eetlepers soda en één eetlepel water, en smeer met een sponsje op het rooster. Laat tien minuten intrekken en haal het vuil eraf met een sponsje en water. Als de grill weer droog is, kan je er een beetje olie opwrijven om roestvorming te voorkomen.

BINNEN

Sorteer je boeken op kleur

Zet alle zwarte, gele, groene... boeken bij elkaar. Of ga een stapje verder en creëer een regenboogboekenkast in allerlei tinten. Start bijvoorbeeld met de donkerrode boeken en ga langzaam over naar lichter rode en lichtroze boeken. Een fijn klusje waarmee je meer rust creëert in je interieur.

Een vlek op je stoffen zetel gespot? Ossengalzeep of scheerschuim zijn je redding

Organiseer je voorraadkast

Maak eerst je voorraadkast leeg én schoon met de stofzuiger. Reinig dan met een sopje en een microvezeldoekje. Deel vervolgens je producten op in food en non-food. Zet wat bij elkaar hoort samen, of eventueel in een bakje. Label de bakken en planken per categorie of product. En zet je producten zoveel mogelijk verticaal, dat scheelt heel wat ruimte en geeft meer overzicht.

Verzorg je zetels

Goed nieuws: een lederen zetel vergt weinig onderhoud. Sterker nog: hoe minder, hoe beter. Maar eenmaal per jaar moet je de boel wél hydrateren. Je kunt bij tal van meubelwinkels speciale producten kopen, maar doodgewone witte, hydraterende bodylotion werkt even goed. Op een washandje smeren en wrijven maar! Test wel op een onopvallend stukje voor je de hele fauteuil aanpakt.

Stoffen zetels stofzuig je sowieso al regelmatig, maar nu en dan is er iets meer nodig. Om de kleuren op te frissen, maak je een sopje van koud water met azijn en maak je de sofa voorzichtig schoon met een doek. Een vlek gespot? Ossengalzeep of scheerschuim zijn je redding. Even insmeren en weg is ze!»

Geef handdoeken een kleurbad

Merk je nu pas op hoe vaal je keuken- en andere handdoeken zijn? Gun ze dan een kleurenbadje. Je vindt kant-en-klare kleurkits in elke supermarkt en het proces stelt niets voor. Je wasmachine doet immers alle werk. Even de instructies volgen en je keuken en badkamer ogen op slag een stuk vrolijker.

Ontvlek je theeservies

Fervente theedrinkers zitten opgescheept met kopjes waarin wat theesporen achterblijven. Stal al je kopjes uit, giet er cola in en laat ze een nachtje weken. ’s Morgens heb je weer een proper servies.

Zwart geworden zilveren sieraden krijg je weer schoon met soda

Reinig lederen accessoires

Haal je lederen handtas leeg en maak de buitenkant schoon met een mild sopje van babyzeep of melk. Vet je tas vervolgens in met ledervet of bodymilk, en laat drogen.

Vlekken op (witte) lederen sneakers verwijder je door er met ronde bewegingen vaseline op te smeren. Laat een paar uurtjes intrekken en haal weg met een proper doekje. De vaseline zorgt voor een beschermlaagje. Ook met azijn of shampoo krijg je sneakers weer stralend wit. Giet een beetje op een proper doekje en wrijf er zachtjes mee over de vlekken. Krijg je ze echt niet weg? Met witte nagellak kan je een vlek verbergen.

Voor (gevoeliger) suède gebruik je micellair water, wat vuil aantrekt. Doe wat op een doekje of wattenschijfje, en wrijf over de schoenen. Vuile zolen krijg je weer netjes met dissolvant. Test al deze middeltjes wel even uit op een onopvallend stukje. Vergeet tot slot je veters niet. Was ze mee in de wasmachine, in een waszakje, en laat drogen in de zon.

Maak juwelen schoon

Zwart geworden zilveren sieraden krijg je weer schoon met soda. Leg een velletje aluminiumfolie op de bodem van een plastic kom met de matte kant naar boven. Giet er een liter heet water op, waarin je één eetlepel soda oplost. Leg je sieraden hierin en keer ze om zodra de zichtbare zijde schoon is. Haal ze eruit als ze rondom gereinigd zijn. Spoel af onder lauw, stromend water en droog met een zachte doek.

Centraliseer je medicijnen

Ga door je medicijnenkast en haal die eruit die over datum zijn. Verzamel ze en lever ze in bij je apotheek in plaats van ze bij het restafval te gooien. Geef dan alle medicijnen één tot twee vaste plekken: bijvoorbeeld een EHBO-setje in de keuken en een medicijnkastje aan je muur in de slaapkamer of een mandje boven in je kleerkast. Kies voor een vaste, droge plek waar kinderen niet bij kunnen, met een stabiele temperatuur. Vertel huisgenoten waar de nieuwe plek is.

Je kan gordijnen prima zelf wassen; alleen overgordijnen moeten naar de stomerij

Verkoop je rommel

In principe kan je alles verkopen wat jij niet meer gebruikt. En na al dat opruimen heb je vast dozen vol. Check zoekertjeswebsites als www.2dehands.be, www.e-bay.be, www.koopjeskrant.be, www.aanbod.be, www.vinted.be om te achterhalen wat de gangbare prijzen zijn. Fabriceer een vlotte titel die opvalt en maak een heldere, gedetailleerde omschrijving. Wees eerlijk over de staat van het product en vertel gerust waarom je het verkoopt. Zo straal je vertrouwen uit. Maak enkele goede foto’s zodat jouw zoekertje in het oog springt. Vermeld enkel je e-mailadres om je te contacteren.

Was je gordijnen

Je kan gordijnen prima zelf wassen; alleen overgordijnen moeten naar de stomerij. Houd wel rekening met de krimptolerantie. Te korte gordijnen was je beter niet, maar hang je buiten, zodat ze kunnen uitluchten. Hanteer sowieso een maximumtemperatuur van 30 °C en kies voor een wolwasprogramma. Plastic haken hoef je niet van de gordijnen te halen. Vouw ze naar elkaar toe en doe er een panty, kussensloop of waszak omheen die je stevig dichtknoopt met een (witte) schoenveter of elastiek. Metalen haken moet je er wel afhalen, anders raakt je wasmachine beschadigd. Laat nog één derde plaats in de trommel en hang de gordijnen meteen op na het wassen. Niet in de droogkast dus!

