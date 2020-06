Airco en planten zijn niet de beste vrienden: zo vermijd je dat ze eronder lijden Stéphanie Verzelen

30 juni 2020

11u03 1 Vrije tijd Jij bent tijdens een hete zomer in je nopjes met een ventilator of airco in huis. Maar je kamerplanten zijn daar allesbehalve blij mee. Merk je dat ze wegkwijnen? Pas dan deze regels toe om ze in leven te houden.

Of planten gelukkig zijn, hangt niet alleen af van de hoeveelheid water en licht die ze krijgen. De toestand van de lucht rondom hen heeft ook een effect op hun gezondheid. Planten kunnen daarbovenop niet goed om met abrupte veranderingen in hun omgeving. Je kan je dus al inbeelden dat airco, die voor droge lucht en een plotse verandering in temperatuur zorgt, geen welkome gast is in je urban jungle.

Niet alle planten haten airco of ventilatoren. Maar als je ziet dat de jouwe bruine of gele bladeren begint te krijgen (vetplantjes kunnen zelfs beginnen te rotten), is het tijd om in te grijpen. Gelukkig zijn de oplossingen simpel.

1. Creëer afstand

Plaats je planten op minstens twee meter afstand van de airco of ventilator. Zo staan ze niet midden in de koude luchtstroom en hebben ze minder last van de temperatuurwissel. Vind je de kale ruimte die je zo rond de airco of ventilator creëert niet cool? Valse planten kunnen soelaas bieden.

2. Bevochtig

Als je planten in huis hebt die van een vochtige omgeving houden, en dus niet van droge lucht, dan helpt het om hun bladeren nu en dan met een waterverstuiver te bevochtigen.

Lees ook:

Met deze trucjes geef je je planten nooit meer te veel water

De beste tips om je planten de hitte te laten overleven