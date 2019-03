Airbnb en Pinterest voorspellen samen de grootste reistrends voor deze zomer Liesbeth De Corte

25 maart 2019

12u45 0 Vrije tijd De lente hangt in de lucht. Dat doet veel mensen snakken naar vakantie. Moet jij jouw tripje nog plannen? En kan je wel wat inspiratie gebruiken? Bij deze: Airbnb en Pinterest hebben de handen in elkaar geslagen en voorspellen samen de grootste reistrends voor deze zomer.

Het is de eerste keer dat Airbnb en Pinterest samenwerken aan een vakantiegids. En dat komt goed uit, want veel mensen zijn momenteel bezig met hun volgende uitstapje te plannen. Om de gids te maken, hebben zowel de online marktplaats als het online prikbord de zoekopdrachten van het voorbije jaar geanalyseerd. Dit kwam uit de bus.

Trend 1: terug naar de natuur

In 2019 willen we de natuur intrekken én die zoveel mogelijk respecteren. Pinterest zag het aantal zoekopdrachten naar “nature travel” (vrij vertaald: reizen in de natuur) toenemen met 88%. Bij Airbnb werden er het voorbije jaar 539% meer plekjes en activiteiten middenin het groen geboekt. Bij beiden was er ook opvallend meer interesse voor mediteren en wandelen.

Een kampeertrip - inclusief overnachting in een tent - past hier perfect bij. Mag het iets meer zijn? Dan is glamping iets voor jou. Of dat nu in een luxueuze hut in Zuid-Korea is, of in een joert in Frankrijk of Nieuw-Zeeland.

Trend 2: groener en authentieker

De nieuwe generatie reizigers houdt rekening met de impact van hun vakantie op het milieu. Ze checken hoe ze hun ecologische voetstap zo klein mogelijk kunnen houden tijdens het reizen. Gebruikt hun hotel hernieuwbare energiebronnen? Kunnen ze overnachten en eten bij locals? Hoe authentieker, hoe beter.

Trend 3: avontuurlijk trippen

Na een druk werkjaar vol deadlines, dagelijkse beslommeringen en dringende afspraken dringt een deugddoende vakantie zich op. Heb jij ook nood aan rust en ontspanning? Volgens de 2 platformen zoeken mensen steeds vaker naar activiteiten met een avontuurlijk kantje, zoals duiken, surfen of een bezoek aan een verlaten pretpark. Perfect om je batterijen weer volledig op te laden.

Trend 4: zweten in de zon

Is jouw innerlijke Indiana Jones ver te zoeken en word je volledig zen van relaxen op een strand? Daar is niets mis mee. Een reis gevuld met palmbomen, slurpen uit een kokosnoot en luieren aan zee is niet bepaald nieuw. Het is gewoon logisch dat mensen na de wintermaanden verlangen naar de zon. Exotische bestemmingen die in een opmars zijn, zijn Mexico, Puerto Rico, Brazilië en de Filipijnen.

Trend 5: budget bestemmingen

Voor een héérlijke vakantie is het niet altijd nodig om je spaarrekening te plunderen. Ja, we reizen graag verder en verder, maar is dat echt nodig om te ontspannen? Neen, en dat besef begint bij veel mensen te dagen, menen Airbnb en Pinterest. Budgetvriendelijke plekken die in trek zijn: Bologna in Italië, Porto in Portugal en Marrakesh in Marokko.