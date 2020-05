Afleiding gezocht? 5 tips om jezelf onder te dompelen in een boek Nele Annemans

10 mei 2020

09u39

Nu de zon het volgens de voorspellingen even zal laten afweten, is dit hét moment om je te verdiepen in een boek. Voor de één een evidentie, voor de ander een uitdaging. Laat je niet afschrikken of afleiden - met deze tips kan ook jij je even helemaal onderdompelen in een andere wereld.

1. Maak je ruimte leesproof

Allereerst: leg je telefoon ergens ver weg, waar je hem niet kan zien of horen. Ja, eindeloos door onze sociale media scrollen is leuk, maar die eeuwige verlokking is ook precies je grootste vijand tijdens het lezen. Kruip vervolgens in een comfortabele stoel, neem er eventueel een dekentje bij én uiteraard je favoriete snack en/of drankje.

2. Kies het juiste boek

Laat je niet per se verleiden door bestsellers, kies liever een boek waarvan je weet dat jíj het leuk zult vinden, bijvoorbeeld van je favoriete schrijver. Toch geen idee waar te beginnen? Onze recensente scheidde het kaf van het koren en selecteerde enkele titels die de moeite waard zijn om te lezen.

3. Laat je niet overweldigen

Het idee om een boek in een keer uit te lezen kan je misschien wat afschrikken, maar in werkelijkheid gaat het sneller dan je denkt. Het lezen van een volledige roman duurt gemiddeld 4 tot 8 uur. Geef toe: je hebt al langer aan een stuk Netflix gekeken… Sla dus geen pagina’s over, maar ga rustig mee in het verhaalritme. Hoe dichter bij het einde, hoe minder je je boek zal willen wegleggen.

4. Geef het tijd

De eerste vijftig pagina’s kunnen aanvoelen als het begin van een marathon: uitzichtloos. Maar eens je over de helft bent zal je merken dat je vlotjes honderd pagina’s doorleest – zonder zelfs maar aan je berg was of strijk te denken. Even helemaal ontsnappen naar een andere wereld: dat willen we nu toch allemaal?

5. Leg meteen een volgend boek klaar

Gelukt? Geweldig! Om op hetzelfde elan verder te gaan en je leesmicrobe niet kwijt te raken, leg je best meteen een nieuw boek klaar. Zo kan je tijdens je volgende dosis me-time meteen in een nieuw verhaal kruipen.