Adopteer eens een 3D-huisdier dankzij Google Margo Verhasselt

05 april 2020

14u10 3 Vrije tijd Op zoek naar wat vermaak voor de kinderen? Waarom laat je dan geen leeuw door het huis lopen? Of een haai door de badkamer zwemmen? Wanneer je op Google tegenwoordig een dierennaam intypt, krijg je (vaak) de optie ‘weergeven in 3D’ en dat kan voor heel wat vermaak zorgen!

Google lanceerde een nieuwe functie waarmee je dieren dankzij Augmented Reality (AR) zo in je huis neer kan zetten. Je geeft ze in in de zoekfunctie van Google, via de app of browser op je smartphone. Vervolgens krijg je de optie ‘weergeven in 3D’ te zien. Klik je hierop? Dan opent het dier via een speciale camera waarna ze bij jou in huis getoverd worden.

De dieren worden geprojecteerd op ware grootte, kunnen kleiner of groter gemaakt worden én bewegen. Zo zal je dus ook al snel opmerken dat een haai of krokodil erg moeilijk in je huis passen.

Lees verder onder de foto.

For parents with bored kids, we’ve been having fun with googles AR this morning, exploring animals in 3D. Just type an animal into google search and “view in 3D” pic.twitter.com/kP6P5f9JQV Ozzy Etomi(@ ozzyetomi) link

Een officieel overzicht met welke dieren beschikbaar zijn, is nog niet gemaakt. Maar we gingen al even op onderzoek:

Adelaar

Alligator

Ara (macaw)

Bruine beer

Cheetah/ luipaard

Eend

Egel

Geit

Haai

Hert

Hond: Bulldog, Dwergkeeshond, Rottweiler, Mopshond, Labrador

Kat

Koningspython

Leeuw

Octopus

Paard

Panda

Pinguïn

Schildpad

Shetland pony

Tijger

Wasbeer

Wolf

Zeeduivel

(Sommige dieren werken alleen via de Engelse benaming).