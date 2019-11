Zillertal Gesponsorde inhoud Actieve wintervakantie: ontdek het ruime aanbod in Zillertal Arena Aangeboden door Zillertal Arena

09u00 0 Vrije tijd De Zillertal Arena in Oostenrijk laat met zijn gevarieerde aanbod de harten van alle wintersportfans sneller slaan. Met liefst 143 kilometer aan pistes zal je er zeker een actieve wintervakantie beleven. Talloze andere winterse activiteiten zoals de SkiMovies, Good Morning Skiing of de Fun Run Battle brengen de nodige afwisseling. En iets leukers dan snowtubing bestaat er niet, voor jong en oud!

Een adembenemend berglandschap, plezier op de pistes, authentieke berghutten, een perfecte ligging ten opzichte van de zon en oergezellige dorpen. De Zillertal Arena in Tirol heeft het allemaal, en nog veel meer! Van de 143 km pistes zijn er 11 km zwarte, 89 km rode en 43 km blauwe pistes, bereikbaar met 52 liften. In totaal zijn er 320 hectare besneeuwde pistes, ofwel meer dan 450 voetbalvelden! Bijna 100 procent sneeuwzekerheid en skiën tot een hoogte van 2.500 meter garanderen hier een geweldige wintervakantie voor actieve wintersporters. Daarnaast biedt de Zillertal Arena 200 km langlaufloipen, 5 permanente competitiecircuits en om van de inspanningen te bekomen, liefst 31 hutten en sneeuwbars.

SkiMovies

Behoor je tot de groep van fervente skiërs, snowboarders en freestylers? Dan wil je zeker en vast je prestaties op video kunnen vastleggen. De Zillertal Arena denkt aan jou, want je kunt je laten filmen op een van de vijf SkiMovie-routes met een perfecte afdaling. Op de Speed Checkroute test je of je sneller bent dan de wind. ’s Avonds kan gemakkelijk het filmpjes gratis downloaden en naar je vrienden sturen. Fans van het trendy boardercross (of snowboardcross) zijn in Königsleiten echt op hun plaats: twee tot vier renners kunnen op de SkiMovie-route hun vaardigheden met sprongen, golven en steile bochten testen.

Good Morning Skiing

Heb je er altijd al van gedroomd om de eerste op de piste te zijn, om de sporen te trekken in ongerepte hellingen, terwijl je de zon ziet opkomen? Wees dan vroeg uit de veren in maart 2020. Elke donderdag en zondag zullen enkele liften in Zell, Gerlos en Königsleiten al om 6.55 uur geopend zijn. De vroege vogels kunnen voor een stevig ontbijt terecht in een van de vele gezellige hutten in de Zillertal Arena.

Moonlight skiing & dinner

Wil je liever ’s avonds bij een diner genieten van de romantische besneeuwde bergtoppen, en dat bij het licht van de volle maan? In de eerste maanden van 2020 is het vier keer volle maan (9 januari, 10 februari, 9 maart en 8 april). Zoals de naam al zegt, moet je na het ‘Moonlight skiing & dinner’ in de bergen wel nog de afdaling aankunnen. Dankzij de wonderbaarlijke krachten die je tijdens volle maan zou kunnen ondervinden, zal je dat zeker lukken!

Fun Run Battle

Competitiebeesten moeten 15 maart 2020 aanduiden in hun agenda voor de Fun Run Battle in het Action Park Kreuzwiese in Zell. De Fun Run is een circuit met steile bochten, heuvels, een bocht van 360 graden met een tunnel, dropdown en nog veel meer spannende obstakels. Je kan deelnemen in verschillende categorieën (inschrijving: 10 euro) en de snelste wint. Voor fantastische prijzen, maar ook hapjes, drankjes en muziek wordt vanzelfsprekend gezorgd. Have fun in the sun!

Wie zijn freestylekwaliteiten in zowel skiën als snowboarden wil verbeteren, kan in het Action-Park Kreuzwiese in Zell am Ziller deelnemen aan de zogenaamde Shredschool workshops. Alle niveaus en leeftijden zijn welkom. Een welkome verandering in de pistepret bieden tal van aanbiedingen rondom het thema ijs. Van ijsbaan via curlingbaan tot aan ijsklimmen, in de Zillertal Arena is altijd wat te doen. En wie op een andere manier dan met de ski’s en snowboards de helling naar beneden wil glijden, kan zich wagen aan ‘snowtubing’. En het beste is: je kunt gratis en zo vaak als je wil met de rubberbanden naar beneden!

