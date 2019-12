Aan tafel! Sandra Bekkari flanst een sterrenmenu in elkaar voor de feestdis

Vrije tijd Wat als Sandra Bekkari uitgedaagd wordt door jullie toppers van 2019 om hun favoriete feestdiner op tafel te toveren? Dan krijg je een veelzijdig en origineel menu zonder dat je maag in overdrive gaat. Laat het smaken.

“Het voordeel van soep als voorgerecht? Het geeft me het gevoel dat ik ‘gezond’ bezig ben. Maar mag er een scheutje room bij?”

Voor 4 personen • 35 minuten

• 2 uien • 1 teentje knoflook • 2 el olijfolie • 1 kg wortelen • 1,5 l groentebouillon • peper en zout • 1 kl currypoeder • ½ kl kurkuma • enkele takjes verse koriander

Voor de geroosterde kikkererwten: • 1/2 blik kikkererwten, uitgelekt • 2 el olijfolie • 1 kl ras el hanout

Zo ga je te werk

1> Pel de uien en de knoflook, snipper fijn en stoof aan in wat olijfolie.

2> Verwijder de uiteinden van de wortelen, snij in grove stukken en voeg toe aan de ui.

3> Laat alles even stoven en voeg dan de groentebouillon toe.

4> Kook de soep tot de wortelen gaar zijn.

5> Verwarm de oven voor op 180 °C. Neem een bakplaat met bakpapier en leg hier de uitgelekte kikkererwten op. Bedruppel ze met wat olijfolie en kruid met de ras el hanout.

6> Rooster de kikkererwten ongeveer 20 minuten in de oven.

7> Mix de soep glad. Breng de soep op smaak met peper, zout, currypoeder en kurkuma. Serveer met de geroosterde kikkererwten en wat verse koriander.

Gegratineerde oesters voor Siska Schoeters

“Zodra je een oester eet, is het een klein beetje feest. Doe daar nog champagne bij en het is helemaal af. Zes oesters? Ik kan er wel dertig op!”

GEGRATINEERDE OESTERS MET CHAMPAGNESAUS

Voor 4 personen • 20 minuten

• 8 oesters • 1 sjalotje • 1 el olijfolie • 100 ml champagne • 100 ml sojaroom • enkele takjes verse bieslook • 50 g gemalen kaas (emmentaler) • zwarte peper van de molen

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 200 °C op de grillstand. Open de oesters voorzichtig met het oestermes, giet het oestervocht in een kommetje en bewaar het. Leg de oesters even apart, ze zullen zich opnieuw vullen met vocht.

2> Pel de sjalot, snipper fijn en stoof aan in wat olijfolie. Blus met de champagne en voeg de room en het oestervocht toe. Laat ¹/3 inkoken of tot je een romige saus krijgt.

3> Snipper de bieslook fijn. Leg de oesters in een ovenschaal en giet er het sausje over. Werk af met de fijngesneden bieslook, de gemalen kaas en wat zwarte peper van de molen.

4> Zet de oesters zo’n 5 minuten onder de grill tot je een mooi korstje krijgt. Serveer warm.

Vegan risotto voor Nathalie Meskens

“Een gerechtje om mee uit te pakken: iedereen vindt dat zalig. Je maakt het makkelijk vegan met heerlijke champignons en lekker veel truffelolie!”

HAPJE VAN RISOTTO MET BOSPADESTOELEN EN VERSE TRUFFEL

Voor 4 personen • 45 minuten

• 1 el truffelolie • 1 el olijfolie van goede kwaliteit • 2 el olijfolie (om te bakken) • 1 sjalotje, fijngesnipperd • 1 stengel groene selder, geschild en in fijne blokjes • 1 teentje knoflook, fijngesnipperd • 100 g bospaddenstoelen • 100 g risottorijst • ½ glaasje witte droge wijn (150 ml) • 6 dl verse groentebouillon • zout en zwarte peper • 2 takjes tijm, fijngehakt • vers geraspte truffel

Zo ga je te werk

1> Meng de truffelolie met de olijfolie en zet apart voor later.

2> Warm de olijfolie op in een stoofpot. Voeg het sjalotje, de selder, knoflook en de helft van de bospaddenstoelen toe. Stoof mooi aan zonder te laten kleuren. Na een paar minuutjes voeg je de rijst toe en laat je nog een minuutje mee aanstoven.

3> Bevochtig met de witte wijn en laat even inkoken tot de wijn verdampt is. Voeg dan de groentebouillon toe en breng aan de kook. Wanneer de bouillon kookt, zet je het vuur op lage stand en plaats je een deksel op de pot. Laat alles nu een 15-tal minuten rustig garen zonder erin te roeren.

4> Voeg na 10 minuten de resterende bospaddenstoelen toe en laat verder garen. Controleer af en toe of de rijst al de bouillon opgenomen heeft en of de rijst gaar is. De rijst moet nog wel een beetje beet hebben. Voeg de truffelolie, peper, zout en tijm toe en roer nu pas voorzichtig alles om met een houten lepel. Laat nog een paar minuutjes rusten en serveer.

5> Werk af met een schijfje verse truffel.

Tip: Gebruik niet te veel truffelolie. De smaak kan snel overheersen.

Een feestelijk hapje voor Ellen De Meyer

“Het beste hapje dat er is. Keisimpel en voor mij meer dan feestelijk genoeg.”

VITELLO TONNATO IN GLAASJES

Voor 4 personen • 25 minuten

• 3 el mayonaise • 6 el magere zure room • 3 el Griekse yoghurt • 200 g tonijn in blik (in eigen nat) • peper en zout • 80 g zongedroogde tomaatjes • enkele takjes bladpeterselie • 8 dunne sneetjes gegaard kalfsgebraad (zelfbereid of kant-en-klaar bij de slager) • 70 g rucola • 2 el appelkappertjes

Zo ga je te werk

1> Mix de mayonaise met 3 eetlepels zure room, de yoghurt en 100 gram tonijn tot je een gladde saus krijgt. Voeg eventueel wat water toe als de saus niet lopend genoeg is. Kruid met peper en zout.

2> Mix de rest van de tonijn met de helft van de zongedroogde tomaatjes, de bladpeterselie en de resterende zure room tot je een romige crème krijgt.

3> Neem 4 glazen bokaaltjes. Lepel eerst wat van de tonijncrème op de bodem. Schik er dan een sneetje kalfsgebraad op, daarna wat van de vitellotonnatosaus, wat rucola, kappertjes en zongedroogde tomaatjes. Herhaal met een nieuw sneetje kalfsgebraad, wat vitello-tonnatosaus, rucola en zongedroogde tomaatjes. Serveer in de glaasjes.

Tip: De tonijnsaus kan je makkelijk een dag van tevoren bereiden.

Klassieke kalkoen voor Dieter Coppens

“Ons moeder maakte met kerst áltijd kalkoen met een appeltje en veenbessen. Niemand kan dat zo goed als zij. Als ik of een van mijn broers komen eten – zelfs al is het geen kerst – is onze enige vraag: is het kalkoen?”

ROLLADE VAN KALKOEN EN APPEL, VEENBESSEN MET CHAMPIGNONS EN ZOETEAARDAPPELRÖSTI

Voor 4 personen • 50 minuten

Voor de rollade van kalkoen

• 100 g blanke amandelen • 60 g gedroogde veenbessen • 1 appel • 600 g kalkoenborstfilet • 2 el olijfolie

Voor de saus

• 300 g champignons • 1 teentje knoflook • 200 ml sojaroom • 200 ml gevogeltebouillon • 1 kl mosterd • peper en zout

Voor de rösti

• 1 rode appel • 2 zoete aardappelen • 2 el mascarpone • 2 eieren • peper en zout • handvol bladpeterselie, fijngehakt • olijfolie

Zo ga je te werk

1> Rasp de appel en de zoete aardappelen, doe de rasp in een neteldoek of keukenhanddoek en knijp er het vocht uit. Voeg de mascarpone toe. Klop de eitjes los en meng ze onder het zoeteaardappelmengsel. Kruid met peper en zout en de fijngehakte bladpeterselie. Zet even apart.

2> Verwarm de oven voor op 180 °C. Hak de blanke amandelen fijn en rooster ze even in de pan. Hak de gedroogde veenbessen grof. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snij in kleine blokjes. Meng de geroosterde amandelen met de blokjes appel en de gedroogde veenbessen.

3> Snij de kalkoenborstfilet overlangs in tweeën en leg er wat van de vulling op. Rol de rollade dicht en bind ze toe met behulp van een keukentouw.

4>.Verhit de olijfolie in de pan en korst de kalkoenborstfilet aan. Leg de rollade in een ovenschaal en bak ze nog 25 tot 30 minuten in de oven.

5> Snij de champignons in schijfjes. Pel de knoflook, snipper fijn en stoof aan in de pan van de kalkoenrollade. Voeg er de champignons aan toe en laat kort meebakken. Blus met de gevogeltebouillon en de sojaroom en laat inkoken tot je een mooie saus krijgt. Kruid met peper en zout en hou warm.

6> Verhit wat olijfolie in de pan, leg er een serveerring in en vul die met het zoeteaardappelmengsel. Haal de ring eraf en bak de rösti zo goudbruin aan elke kant. Bak de rest van de rösti.

7> Haal de kalkoenrollade uit de oven, verwijder het keukentouw en snij er mooie sneetjes van, serveer met de saus en de zoeteaardappelrösti.

Originele tiramisu voor hockeyhelden Arthur Van Doren en Thomas Briels

Arthur Van Doren: “Ik ben een zoetebek en kies liever een dessert dan een voorgerecht. Tiramisu staat in mijn top drie!”

Thomas Briels: “Ik eet eigenlijk liever een voorgerecht dan een dessert. Maar voor deze tiramisu maak ik graag een uitzondering.”

TIRAMISU MET HAZELNOTEN

Voor 4 personen • 15 minuten

• 2 eieren • 1 el acaciahoning • merg van 1 vanillestokje • 200 g mascarpone • 150 g plattekaas • 1 grote el hazelnootpasta • 8 volkoren speculaaskoekjes • 100 ml koffie • een scheutje amaretto (optioneel) • handvol hazelnoten • 1 kl kaneelpoeder • 40 g pure chocolade (70% cacao)

Zo ga je te werk

1> Splits de eieren. Meng de eidooiers met de honing en de vanille. Voeg de mascarpone, de plattekaas en de hazelnootpasta toe.

2> Laat de speculaas kort weken in de koffie (met amaretto).

3> Klop het eiwit volledig op en spatel het onder het mengsel. Hak de hazelnoten fijn.

4> Maak een laagje van de speculaas en voeg wat kaneel toe, schep er de crème bovenop. Herhaal en werk af met geraspte chocolade en fijngehakte hazelnoten.

Tip: Laat de koffie eerst afkoelen voor je er de koekjes in dompelt. Zo blijven ze lekker krokant.