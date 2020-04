Aan de pluk: zo begin je aan een indoor kruidentuin

Waarom potjes met kruiden kopen in de supermarkt, als die er na een week toch verpieterd uitzien? Veel beter om een eigen kruidentuin aan te leggen. En ja, dat gaat zelfs als je weinig plaats hebt en op een appartement woont. Onze tuinexpert Laurence Machiels legt uit hoe je daaraan begint. Lees alle andere tips in

Het is de droom van elke keukenpiet en -prinses: een plekje in huis of in de tuin waar kruiden weelderig groeien. Perfect om elk gerecht net dat tikkeltje meer te geven. Ook wie niet graag kookt, maar niets liever doet dan lekker eten, krijgt een spontane glimlach bij het idee van verse basilicum op het bord. En dat treft, door de coronamaatregelen hebben we meer vrije tijd dan ooit. Het uitgelezen moment om een kruidentuin aan te leggen. En ja, dat lukt prima binnenshuis.

Meer zelfs, de lente is het seizoen bij uitstek om munt, peterselie en co. in huis te halen. Toch als we tuinexpert Laurence Machiels mogen geloven. “De dagen worden steeds langer waardoor er meer licht in huis is. Bovendien wordt het warmer, zelfs in huis. Die zaken stimuleren je planten om te groeien.”

Waar in huis?

Niet bepaald een verrassing, maar licht is dus een doorslaggevende factor. Nogal wiedes: zoek dan ook een plekje met veel lichtinval. “Hoe meer licht, hoe beter de kruiden groeien en hoe feller de smaak. Alleen bij heel kleine planten moet je oppassen dat ze niet verbranden. Vergelijk het met een baby: die moet je ook beter beschermen dan een volwassene in het zonnetje. (lacht) Jonge kruiden moeten nog wennen aan het licht, dus die zet je beter niet in de volle zon.”

Wie een ietwat donkere keuken heeft, zal wat selectiever moeten zijn. “De meeste kruiden hebben veel licht nodig. Gelukkig zijn er uitzonderingen, zoals kervel of zuring”, adviseert Machiels.

Door je planten te aaien, worden ze sterker Tuinexpert Laurence Machiels.

Oppassen met schaduw, dus. Nog iets wat je beter mijdt, is de radiator of airco. Machiels: “Droge lucht kunnen planten heel snel ... tjah ... uitdrogen. Idealiter plaats je de kruiden vlakbij een venster. Kruiden die binnen staan, ontwikkelen immers geen weerstand. Er is geen wind die ze af en toe een duwtje geeft, geen temperaturen die dalen en stijgen. Je huis werkt als een serre, waardoor ze sneller groeien. Dat is jammer, want hierdoor is de smaak minder fel en zijn de steeltjes slapper. Dat zal al veel beter zijn als je af en toe een raam openzet voor wat frisse lucht. Nog een grappige tip: wrijf met je handen over de kruiden. In professionele serres gebruiken ze daarvoor speciale aaimachines. Echt waar! Die ‘strelen’ de jonge plantjes, waardoor die bij wijze van spreken verschieten. Hierdoor worden ze sterker, omdat ze de volgende keer niet opnieuw willen ombuigen. Pas dat ook toe bij je kruidentuin en aai alles twee of drie keer per dag."

Welke kruiden kies je?

Uiteraard kweek je het best kruiden die je lekker vindt en vaak gebruikt in gerechten. Mensen die geen groene vingers hebben - zelfs geen groene pink - kunnen aan de slag met bieslook, munt en citroenmelisse. “Dat zijn toppers. Net onkruid, dat krijg je niet kapot. Ze kunnen jarenlang meegaan. Andere populaire kruiden - basilicum, dille, peterselie, koriander, kervel - overleven amper één seizoen. Jaar na jaar moet je ze opnieuw zaaien.”

Wat met potjes uit de supermarkt?

Bieslook, munt en citroenmelisse zijn zo sterk dat je ze makkelijk in een potje kunt kopen. In een speciaalzaak en ja, zelfs in de supermarkt. “Vaak zijn kruiden uit de supermarkt na een week of twee goed voor de composthoop”, zegt Machiels. “Dat komt omdat ze compact gezaaid zijn. Met andere woorden: om zo veel mogelijk groen in een piepklein potje te krijgen. Maar zo’n plant is niet gemaakt om in zo’n klein potje te staan. Haal de bieslook, munt of centroenmelisse uit z’n verpakking, en trek het voorzichtig in drie of vier delen, die je in aparte potten plant. Zo krijgen de kruiden meer ruimte en zal je er langer van kunnen genieten.”

Kruiden die een korter leven beschoren zijn, zoals basilicum, kan je beter zaaien. “Gebruik een klein bakje en een beetje potgrond. Wees niet te vrijgevig met de zaadjes. Als je er tien uitstrooit, krijg je ook tien plantjes. Je zaait beter om de drie à vier weken een beetje. Dan kan je blaadjes afknippen en het proces herbeginnen.”

“Zaaien is beter voor de portemonnee, want een zakje met 100 zaadjes kost 2,5 euro. Evenveel als één potje. Daarnaast kan je op deze manier langer profiteren van je basilicum en co. Kruiden die je in een potje koopt, hebben hun hoogtepunt al bereikt. Als je ze niet verpot, zijn ze na twee weken al uitgeput. Door zelf te zaaien, heb je meer controle en kan je langer oogsten."

Welke potgrond?

Of je nu wil verpotten of zaaien: je hebt sowieso potgrond nodig. En nee, volgens Machiels is het helemaal niet nodig om speciale grond te kopen. “Universele potgrond voor kamerplanten werkt evengoed. Als je kan kiezen, neem je het best biologische potgrond. Per slot van rekening ga je de kruiden opeten, dus je mijdt beter alle chemische troep.”

Hetzelfde geldt voor de zaadjes: koop de biologische variant. “Die vind je in tuincentra - als die tegenwoordig nog open zijn - en supermarkten. Al moet je wel wat geluk hebben, want in de grootwarenhuizen zijn de rekken met zaden vaak geplunderd. De verkoopcijfers zijn de laatste tijd verdubbeld. Heb je pech? Dan kan je makkelijk online een bestelling plaatsen."

Wat met water en bemesting?

Allemaal goed en wel. Je hebt kruiden in huis gehaald, maar dan komt het moeilijkste: ze in leven houden. Iedereen weet: water is key. Maar wanneer geef je te weinig en wanneer te veel? Machiels heeft een gouden tip: duw je vinger regelmatig in de aarde. “Het bovenste laagje kan er droog uitzien, terwijl de grond in de pot eigenlijk nog nat genoeg is.”

“Een tweede regel die ik altijd toepas, is dat potten een gaatje in de bodem moeten hebben. Kruiden hebben een hekel aan ‘natte voeten’. Zet voor de zekerheid een schaaltje onder de pot. Als je water giet, kan je na een uur dat schaaltje checken. Staat er nog in? Dan is dat het water dat te veel is, en dat gooi je weg.”

Om zo lang mogelijk te genieten van je kruidentuin, moet je ten slotte investeren in bemesting. “Ik geef de voorkeur aan vloeibare (bio)voeding voor kruiden of tomaten. Als je nog een restje voeding voor kamerplanten hebt staan, is dat ook oké. Dat voeg je toe aan je water, et voilà. Zo zijn je kruiden en jij het langst gelukkig.”

