9 x de beste tips om zo goedkoop mogelijk te vliegen

17 juli 2019

07u56

Bron: De Volkskrant 14 Vrije tijd Zin in een reisje, maar zit je een beetje krap bij kas? Zelfs met een klein budget kan jij de wijde wereld rondreizen. Hier alvast de beste tips om de goedkoopste vliegtuigtickets te scoren.

– Gebruik een metaticketspeurder (zoekmachine die zoekt in meerdere tarievenvergelijkers) zoals Skyscanner, Tripadvisor Flights, Kiwi.com, Google Flights.

– Iedere bestemming goed als de prijs maar laag is? Voer ‘overal’ in als bestemming op Skyscanner en Ryanair of ‘de hele wereld’ op Kayak, of kies voor ‘Bestemmingen verkennen’ op Google Flights.

– Boek intercontinentale vluchten tot twee maanden voor vertrek.

– Boek bij voorkeur vanaf een pc. Duits onderzoek wijst uit dat gebruik van een smartphone vaak leidt tot een hogere ticketprijs.

– Kijk of twee enkele reizen goedkoper uitvallen (bij verschillende aanbieders). De Verenigde Staten kennen het ‘hidden city’-fenomeen: is B je bestemming, maar direct vliegen te duur? Boek dan een goedkopere vlucht van A naar C, en stap uit op B. Vaak is vliegen met een overstap immers een pak goedkoper.

– Zoek de goedkoopste maand om te vliegen op Skyscanner.

– Gebruik een website die per ongeluk fout geprijsde tickets (‘error fares’) opspoort, zoals Vliegennaar.nl, Errorfares.nl, Fly4free.com, SecretFlying.com, HolidayPirates.com. Opgelet: een luchtvaartmaatschappij hoeft een ‘foutboeking’ niet tegemoet te komen.

- Wanneer je dan precies het beste je reisje boekt? Volgens onderzoek dat 3 miljoen prijzen vergelijk, doe je dat op een dinsdag of donderdag en tussen 1 en 6 uur ‘s ochtends, ongeveer 50 dagen vooraleer je vertrekt.

- Hij staat hoog in de top tien van tips om online te zoeken naar de laagste prijzen voor vliegtickets: wis de cookies in je browser voor je opnieuw een reissite bezoekt. Cookies zijn kleine bestandjes die websites op een computer plaatsen om de voorkeuren van bezoekers te onthouden. Maar ticketverkopers zouden cookies ook gebruiken om stiekem hogere tarieven te tonen aan consumenten die terugkeren op hun websites om prijzen te vergelijken. Toch ontkennen luchtvaartmaatschappijen en reissites dat ze cookies misbruiken. De wetenschap geeft ze gelijk. De Universiteit Twente nam in 2014 de proef op de som door studenten naar prijzen te laten zoeken voor vliegtickets. De ene groep deed dat door steeds de cookies in de webbrowser te wissen op een computer met wisselend IP-adres. Dat is een unieke cijferreeks waaraan een computer op internet te herkennen is. Een andere groep handhaafde zijn cookies op een pc met een vast IP-adres. De uitkomst: het maakte geen verschil voor de prijzen die werden getoond. Soortgelijk onderzoek door de Katholieke Universiteit Leuven in 2014 wees eveneens uit dat er geen bewijzen zijn voor prijsdiscriminatie.

