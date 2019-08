9 leuke activiteiten voor tijdens het zonovergoten weekend Margo Verhasselt

23 augustus 2019

13u56 0 Vrije tijd De weergoden zijn goed gezind en dat werkt aanstekelijk! Voor wie nog geen idee heeft wat te doen tijdens dit zonovergoten weekend, bundelden we enkele leuke activiteiten.

1. Maanrock in Mechelen

Van 23 tot 25 augustus strijkt Maanrock opnieuw neer in Mechelen. De affiche van het festival kleurt Mechelser dan ooit tevoren. Niet alleen staat er voor het eerst een ‘Mechels podium’, ook op andere podia spelen tal van Maneblussers. Daarnaast kan je - overigens allemaal gratis! - genieten van optredens van onder andere Arsenal, Intergalactic Lovers en Milow.

Meer info vind je hier.

2. Fire is Gold in Antwerpen

Na meer dan 20 jaar hield Laundry Day het voor bekeken. In de plaats haalden de organisatoren het hiphopfestival Fire is Gold van Vilvoorde naar Antwerpen. Place to be: domein Middenvijver op Linkeroever. “Het wordt een groots evenement waarin muziek, fashion, sport en talks centraal staan”, aldus medeorganisator Wim Van der Borght eerder in Het Laatste Nieuws. Het festival gaat door op 24 augustus.

Voor een ticket betaal je €38.73. Meer info vind je hier.

3. Night Run in Leuven

Sportievelingen kunnen op zaterdag 24 augustus dan weer naar Leuven trekken want daar vindt de 8ste Tofsportnacht plaats. Tijdens een nachtelijke looproute kun langs plekjes joggen waar je wellicht nog nooit eerder kwam.

Je kan je de dag zelf nog inschrijven vanaf 18u in de sporthal Rijschoolstraat 21 te Leuven. Meer info vind je hier.

4. Autovrije zondag in Leuven

Op zondag 25 augustus wordt het stadscentrum van Leuven dan weer autovrij gemaakt en hebben voetgangers en fietsers vrij spel. Er worden tal van gratis activiteiten georganiseerd en je kan een hele dag rondtrekkende acts doorheen de stad spotten.

Meer info vind je hier.

5. Dragqueenfestival in Gent

Op DOK in Gent wordt zaterdag dan weer het allereerste dragfestival van België georganiseerd. Op twee podia worden drag en genderbending optredens gegeven en daarnaast kan je ook gewoon genieten van heel wat leuke muziek en impressionante performances.

Meer info vind je hier.

6. Fiesta Europa in Gent

Voor het ultieme vakantiegevoel in ons kleine belgenland moet je dit weekend op Fiesta Europa in Gent zijn. Daar vind je Corsicaanse specialiteiten naast Italiaanse salami en kazen, Franse zeep en lavendel en Griekse olijfolie.

Meer info vind je hier.

7. Kunsttentoonstelling INSIDE in de Japanse tuin van Hasselt

Kunstliefhebbers kunnen hun hart dan weer ophalen in de Japanse Tuin van Hasselt. Daar wordt dit weekend de kunsttentoonstelling INSIDE van het Vedic Art Collectief afgesloten. Waag dus nog snel je kans!

Voor een ticket betaal je € 6. Meer info vind je hier.

8. Bomboclat in Zeebrugge

Het Bomboclat-festival is een buitenbeentje op de feestkalender aan de kust en in Brugge. Het is zowat het laatste grote evenement van de zomer, toegespitst op Caribische en Afrikaanse muziek. “Wij noemen het graag een echte beachparty en met de zomerse temperaturen van komend weekend lossen we die verwachting ook echt in”, zei Willem Dudal, één van de Brugse vrienden die drie jaar geleden zijn schouders onder Bomboclat zette, eerder aan Het Laatste Nieuws.

Voor een ticket betaal je € 65. Meer info vind je hier.

9. Stripfestival in Jette

Het Stripfestival in Jette brengt dit jaar een eerbetoon aan stripauteur Merho, de geestelijke vader van De Kiekeboes. De Jetse Verzamelaarskring zette, op woensdag 21 augustus om 20 uur, Merho al in de bloemetjes, maar ook fans en lezers kunnen zelf tijdens het stripfestival, zaterdag, een gesigneerde strip meenemen.

Meer info vind je hier.