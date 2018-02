8 wellnessadresjes in eigen land om aan de koude te ontsnappen Getest en goedgekeurd door NINA Nina Dillen Eva Van Driessche en Sophie Vereycken

22 februari 2018

13u22 0 Vrije tijd De dagen worden langzaam langer, maar het is nog steeds té donker, té druilerig en té grijs buiten. Dus boek die babysit, neem dat snipperdagje en ga ontspannen in één van deze topadressen getest door NINA. Zo hou je het vol tot de lente!

Als je een hele dag hebt

Deze adresjes liggen mooi in het groen of hebben zo'n verscheidenheid aan faciliteiten dat je er gerust een hele dag kan doorbrengen. Zie het als een minivakantie: zwemmen, lekker eten, een powernapje in een warme zetel én als kers op de taart een heerlijke beautybehandeling.

1. Van kop tot teen genieten in Laakdal

Sauna Hezemeer in de Antwerpse Kempen is een wellnesscentrum met acht verschillende sauna’s, die onderling verschillen qua temperatuur en vochtigheidsgraad. Er is ook een hamam met stoombad en infraroodcabine. Het saunacomplex heeft een prachtige groene tuin waar je kan afkoelen in een zwembad of in één van de whirlpools om toch een beetje vitamine D te tanken.

NINA's aanrader

Wij kozen voor het gloednieuwe Hezemeer Wellness arrangement dat een volledig afgewerkt pakket aanbiedt om heerlijk ontspannen weer naar buiten te wandelen. Je krijgt ‘s ochtends een welkomstdrankje en rondleiding, een badjas, handdoeken en slippers en kan de hele dag gebruikmaken van alle sauna’s. Scrubzouten, shampoo en conditioner zitten in de prijs inbegrepen. Daarnaast kan je genieten van een behandeling van 1 à 1,5 uur, die bestaat uit een zoet-zoute peeling met geur van vruchten uit het Middellandse Zeegebied, een rugmassage en een warme theepakking met de geur van iris, jasmijn, een vleugje sandelhout en witte muskus die wordt ingemasseerd over het volledige lichaam. Tot slot krijg je nog een basic gelaatsverzorging, met één epilatie inbegrepen. Wat ons betreft mag die winter nog een beetje langer duren...

Praktisch: het Hezemeer Wellness arrangement kost € 135 per persoon, Sauna Hezemeer, Hezemeer 14, 2430 Laakdal, tel: 014 86 79 52, www.hezemeer.be

2. Detox in het Zoniënwoud

Je moet er even de Brusselse ring voor trotseren, maar zodra je de lange oprit naar viersterren resort Dolce La Hulpe oprijdt zit je volledig in het groen. Het hotel dat voornamelijk op business gericht is ligt in het hartje van het Zoniënwoud en heeft een hele goeie spa van Cinq Mondes. In de week is het hier zalig kalm en kan je voor of na je beautybehandeling rustig genieten van het binnenzwembad, de sauna en het stoombad. Of je maakt een verfrissende wandeling in het bos. In brasserie kan je ook lekker gezond lunchen.

