8 superhandige dingen waarvan je niet wist dat je ze gewoon kon googelen SV

Het is ongetwijfeld je meest bezochte website - ja, nog voor Facebook. We hebben het natuurlijk over Google, dé zoekmachine met het antwoord op al uw vragen. Maar wist je dat Google nog veel meer kan dan alleen dat?

1. Wisselkoers berekenen

Zit je ook altijd in de knoop wanneer je iets op een buitenlandse website wil bestellen? Google to the rescue. Tik in de adresbalk het volgende in: 'X USD naar euro', et voila. Opgelet: in het Nederlands werkt de zoekopdracht enkel met afkortingen, zoals USD (Amerikaanse dollar) en GBP (Britse pond). Ken je de afkorting niet? Doe de zoekopdracht dan in het Engels. Dan kan je ook voluit geschreven zoekopdrachten, zoals 'X dollar to euro', ingeven.

2. Literatuuroverzicht

Wie wil uitpakken met zijn of haar literaire kennis, heeft daar tegenwoordig echt geen studie literatuur meer voor nodig. Google is ook al goed. Als je 'boeken van X' in de adres- of zoekbalk typt, krijg je meteen de hele waslijst te zien. Hetzelfde geldt voor films van acteurs of regisseurs, en nummers van popgroepen, artiesten en componisten.

3. Het weer

Neem je vandaag best een paraplu mee of niet? Google heeft het antwoord. De simpele zoekopdracht 'weer' geeft je het vooruitzicht voor de komende zeven dagen op de plek waar je je op dat moment bevindt. Wil je liever weten of het ergens anders gaat regenen? Tik dan 'weer' in, gevolgd door je bestemming.

4. Maten en gewichten omrekenen

Wie af en toe een Engels recept volgt, kent de frustratie: hoeveel zit er in godsnaam in zo'n ounce of cup? Dat is heel eenvoudig te achterhalen. Type 'X ounces (/cups) naar gram' in, en je krijgt meteen de precieze hoeveelheid te zien.

5. Grafieken maken

Eéntje voor de wiskundefans onder ons. Om de grafiek van een bepaalde formule te zien, heb je geen gespecialiseerd programma nodig. De zoekbalk van je browser werkt ook. Geef maar eens volgende formule in: 'sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5'

6. Lange nummers uitspreken

Raak jij ook altijd in de war van lange getallen? Google helpt je graag uit de nood en zegt je precies hoe je ze moet uitspreken. Voorlopig werkt het trucje enkel in het Engels, maar dat helpt je toch alvast een stuk vooruit, zonder dat je zelf aan het tellen moet gaan. Want zonder het trucje '894545135=english' hadden wij geen flauw idee dat dit eigenlijk achthonderdvierennegentig miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend honderdvijfendertig is.

7. Calorieën berekenen

Wil je weten hoeveel calorieën die smakelijke pizza telde? Tik dan gewoon snel 'calorieën in pizza' in, en je weet al snel hoelang je op de loopband moet staan.

8. Mars verkennen

Toegegeven, of deze echt zo handig is, daar kan over gediscussiëerd worden. Maar wie er altijd al eens van droomde om naar Mars te gaan, kan dat dus gewoon. De enige voorwaarde: het verloopt wel virtueel. Tik in de adresbalk 'google.com/mars' en geniet van een tripje op de planeet.