8 heerlijke geurkaarsen die helpen om te ontspannen in lockdown

Vrije tijd

Eén van de voordelen van deze lockdown is dat we onze voorraad kaarsen weer kunnen bovenhalen. De voorbije weken zaten we met z'n allen vaker thuis en een gezellige sfeer was daarbij zeker welkom. Zijn jouw kaarsen ondertussen zo goed als volledig opgebrand? We shopten enkele toppers bijeen. Alsjeblieft, dankjewel! Meer tips vind je in onze Thuisblijfgids