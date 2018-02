7x lekker warme reisbestemmingen waar de zon al volop schijnt in maart ND

25 februari 2018

12u45

Over een gebrek aan zon mogen we niet klagen dezer dagen, maar wat ons betreft mag het kwik toch nog wel een stuk de hoogte in. Op zoek naar een lekker warme reisbestemming die niet te ver weg is, om er even tussenuit te knijpen? Skyscanner tipt zeven opties, op een paar uur vliegen van bij ons.

1. Andalusië

Met een gemiddelde maximumtemperatuur van 20° in maart, kan je in het Zuid-Spaanse Andalusië heerlijk in T-shirt rondlopen. Ga voor het strand in Málaga, snuif cultuur op in Sevilla of Granada en geniet overal van de heerlijke tapas. Op een drietal uurtjes vliegen ben je er.

2. De Turkse zuidkust

Aan de zuidkust van Turkije kan het in maart al oplopen tot 18°C, waar je ook kan kiezen voor een mix tussen strandvakantie of cultuur en natuur. In het voorjaar is het er net iets rustiger dan in hartje zomer.

3. Marokko

Prachtige architectuur, mooie natuur, bergen en woestijnen: na een paar uurtjes vliegen, beland je met Marokko in een sprookjesachtige andere wereld. In maart kan de temperatuur er oplopen tot 25°C, dus dikke truien hoeven alvast niet in die koffer.

4. Cyprus

Kleine, pittoreske stadjes, mooie stranden en een lekker weertje met temperaturen tot 19°C: ook Cyprus kan je perfect al in het vroege voorjaar bezoeken, dankzij het zachte klimaat.

5. Lanzarote

Op het meest noordelijke van de Canarische eilanden - Lanzarote - kan je ook in maart al genieten van zon, zee, strand, met een maximumtemperatuur tot 23°C. Ben je het strand liggen wat beu, dan kan je mooie wandelingen maken op het eiland.

6. Malta

Malta heeft een heel rijke geschiedenis, wat zich uit in heel wat historische bouwwerken en gezellige straatjes in leuke stadjes. Ook strandliefhebbers komen er zeker aan hun trekken, met temperaturen tot 18°C in maart.

7. Madeira

Wandelaars komen aan hun trekken op Madeira, het Portugese eiland in de Atlantische oceaan waar het zonnetje overtuigend schijnt in maart. Af en toe regent het op dit subtropische eiland, maar dat zorgt voor prachtige planten en bloemen die de natuurliefhebber hier kan bewonderen. In maart wordt het hier tot 19°C.