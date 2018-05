7 x openluchtzwembaden en –vijvers in België om in af te koelen TVM

30 mei 2018

15u15 1 Vrije tijd Niets beter met dit weer dan in openlucht een paar baantjes trekken voor of na het werk. Voor al wie geen eigen zwembad heeft of niet dichtbij de Kust woont, zijn er gelukkig heel wat buitenbaden. Houd het hoofd koel in een van deze 7 openluchtzwembaden en –vijvers.

1. Noordstrand

Technisch gezien is Noordstrand geen zwembad of vijver, maar een fontein aan de rotonde bij het Noordstation in Brussel. Op 1 juni kun je daarin voor één dag zwemmen, en daarnaast ook genieten in de bijhorende strandbar. Van een cool concept gesproken, toch?

Meer info: Facebook Noordstrand.

2. Thermae Grimbergen

In Welnesscentrum Thermae Grimbergen kun je in het midden van de natuur zwemmen in een biologische zwemvijver. Omringd door planten, bossen en saunahutjes is het dé plek om tot rust te komen. Je mag er wel alleen poedelnaakt in zwemmen en een dagticket voor het complex kost 27 euro.

Meer info: thermae.com.

3. Zwemvijver Boekenberg

Ook in Antwerpen kun je pootjebaden in een zwemvijver, met name die in het Boekenbergpark in Deurne. Planten zuiveren het water er op een natuurlijke manier, waardoor je geen last hebt van die typische chloorgeur of rode prikkende ogen. Er is ook een speelbad voor kinderen en een grote ligweide waar je kunt bakken en braden.

Meer info: antwerpen.be.

4. Halve Maand Diest

Idyllisch is het provinciedomein Halve Maand Diest niet bepaald. Je treft er doorgaans vooral heel veel krijsende kinderen aan, al heeft dat zo zijn reden. Naast een gigantisch buitenzwembad en zandstrand, kunnen de jongsten er zich namelijk ook helemaal uitleven in de speeltuinen, kinderboerderij en roeivijver. Niet voor koppeltjes die even tot rust willen komen, wel ideaal voor families.

Meer info: vlaamsbrabant.be.

5. David Lloyd

Als het wat chiquer mag zijn, ben je bij David Lloyd in Brussel of Antwerpen aan het juiste adres. Deze ultradeluxe sportclub heeft op beide locaties een buitenzwembad, en daarnaast kun je er natuurlijk ook gaan fitnessen, relaxen in de spa en een hapje eten en drinken. Toegegeven, de abonnementen voor deze club zijn péperduur. Een dagpas is een stuk betaalbaarder, maar blijft alsnog wel prijzig.

Meer info: davidlloyd.be.

6. Blaarmeersen

Onder Gentenaren is de Blaarmeersen bijzonder populair in de zomer. Een strand met (grote) zwemvijver op fietsafstand van het historisch stadscentrum van Gent, vind je dan ook niet in elke stad. In de zomer kan het er soms over de koppen lopen zijn, al is er ruimte genoeg zodat het er nooit claustrofobisch aanvoelt.

Meer info: stad.gent/blaarmeersen.

7. Ipanema

Heb je juist een nieuw badpak gekocht en wil je dat graag aan de wereld tonen? Rep je dan naar Ipanema in Hasselt. Deze zomerse loungebar zou de plek in het Limburgse zijn om te zien en gezien te worden. Wie haar make-up niet wil ruïneren in het openluchtzwembad, kan ook gewoon een glas bubbels drinken of een Italiaans hapje eten. Er worden ook regelmatig feestjes georganiseerd.

Meer info: ipanema-hasselt.be.