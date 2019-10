7 verrassende steden dichtbij huis voor architectuurliefhebbers TVM

07 oktober 2019

14u50 0 Vrije tijd Grote steden als Londen, Parijs en Berlijn zijn al jaar en dag ware trekpleisters voor architectuurliefhebbers, maar er zijn nog een heleboel andere opties die net iets minder voor de hand liggend zijn. Naar aanleiding van Wereld Architectuur Dag (7 oktober) maakten we een overzicht van een aantal van die onontdekte parels.

1. Rotterdam, Nederland

Geen groot budget ter beschikking maar wel zin om er even tussenuit te zijn? Dan is een weekend Rotterdam een ideale optie. Deze Nederlandse stad is een pak rustiger dan grote broer Amsterdam, maar is op vlak van architectuur stiekem veel interessanter. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk volledig platgebombardeerd, en is daarom een verzameling aan hypermoderne en experimentele gebouwen en monumenten zoals de Kubuswoningen en de Erasmusbrug.

2. Praag, Tsjechië

In Praag heb je enerzijds het gekende historische centrum met de talloze kerken, oude stadspoorten en paleizen, maar daarnaast vind je ook nergens meer kubistische architectuur als in de Tsjechische hoofdstad. Net dat contrast maakt van Praag een boeiende stad voor architectuurliefhebbers die bovendien ook nog eens erg betaalbaar is.

3. Bilbao, Spanje

De absolute trekpleister in Bilbao is natuurlijk het Guggenheim Museum dat ontworpen werd door de Canadees-Amerikaanse architect Frank Gehry. Maar ook het operagebouw en theater Teatro Arriaga is bijvoorbeeld de moeite waard, net als het museum voor moderne kunsten, de Catedral de Santiago of de iconische rode brug La Salve bridge.

4. Bazel, Zwitersland

Bazel is dé architectuurstad bij uitstek. Je vindt er gebouwen van grote namen als Richard Meier, Zaha Hadid en Frank Gehry (die onder andere het Guggenheim in Bilbao ontwierp) en er zijn verschillende architectuurroutes te volgen zodat je al deze gebouwen in één tocht kun bewonderen. Daarnaast is ook het Vitra Design Museum dat een beetje buiten de stad ligt een aanrader voor designliefhebbers.

5. Helsinki, Finland

Design en Scandinavië zijn nauw met elkaar verbonden, al vind je ook buiten de grote kleppers als Stockholm en Kopenhagen heel wat interessante architecturale parels. Wereldberoemd architect Alvar Aalto spendeerde er het grootste deel van zijn leven en onder meer zijn eigen woonhuis genaamd Villa Aalto en Finlandia-hal, een congres- en evenementenhal, zijn 2 indrukwekkende gebouwen van zijn hand. Ook het Museum of Contemporary Art, de lokale bibliotheek en de publieke sauna Löyly zijn aanraders.

6. Madalena, Portugal

Deze piepkleine gemeente huisvest een aantal gerenommeerde gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de Cella Bar, ontworpen door architectenbureau FCC Arquitectura en interieurdesigner Paulo Lobo. Of het huis van architecten Carlos Castanheira en Clara Bastai.

7. Bordeaux, Frankrijk

Met maar liefst 362 historische monumenten is Bordeaux één van de steden in Europa met de meeste 18-eeuwse monumenten om te bezichtigen. Aanraders zijn onder meer Place de la Bourse, ooit het huis van Louis XV, en de kathedraal van Saint Adre. Als je dan toch in Frankrijk bent, kun je - moest je daar tijd voor hebben - ook nog een ‘Le Corbusier’-tour maken die langs de verschillende ontwerpen van de wereldberoemde architect loopt.