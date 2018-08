7 trucs om fotogenieker op je vakantiekiekjes te staan Liesbeth De Corte

07 augustus 2018

07u11

Bron: Who What Wear 0 Vrije tijd Het is zeker géén must om als een of ander model op al je foto's te staan. Even voor de duidelijkheid: dat willen we dus niet zeggen. Maar met de komst van smartphones en selfies is het fijn als we ons van onze meest flatterende kant kunnen laten zien, zonder dubbele kin of duidelijke grote poriën. Wij hebben alvast enkele tips & tricks verzameld.

1. Toon je van je 'schoonste' kant

Iedereen heeft een zogezegde goede kant, en bij de meeste mensen is dat de linkerkant van het gezicht. Dat beweert toch modefotograaf Garance Doré én wetenschappers van de Amerikaanse Wake Forest University. Dus kijk eens in de spiegel en controleer welke hoek van je snoet jij het mooiste vindt.

2. Neen, "cheese" moet je echt niet zeggen

Wie ooit op het idee is gekomen om "cheese" te zeggen als er een fotograaf voor je neus staat, weten we niet, maar waar zat ie met z'n gedachten? Echt mooi is dat niet, die brede, fake glimlach. Een betere optie is blijkbaar "thursday". Dit zou je gezicht helpen relaxen én hierdoor staan je lippen een beetje uit elkaar.

3. Kijk niet naar het vogeltje

Je kent het wel: 's avonds tijdens een avondje uit wil je die memorabele momenten nog vastleggen op de gevoelige plaat, en zit er niets anders op dan een flits te gebruiken. Af en toe kan het dan zijn dat je ogen rood oplichten, omdat je pupillen vernauwen door het plotse licht. Om dat te vermijden, kijk je best eerst naar een ander licht vooraleer je een kiekje maakt - dan is die vernauwing gepasseerd.

4. Plaats je tong achter je tanden

Voor een natuurlijke glimlach duw je best je tong tegen je tanden. Dit helpt trouwens ook om een dubbele kin te vermijden: win-win! Luidop lachen - hoe onnozel het ook is - eindigt ook vaak in een oprechte bulderlach.

5. Probeer te relaxen

Iemand uit je omgeving heeft besloten om een foto te maken. Wat volgt? Pijn aan de kaakspieren van het vals glimlachen én vijf minuten stress dat je er niet mooi op staat. Uiteraard treedt dan de self fulfilling prophecy in gang en is het inderdaad géén kiekje om over naar huis te schrijven.

Op zich is het helemaal geen probleem dat je niet graag poseert, maar als je ondanks de zenuwen toch een knappe foto wil, kan je altijd je ogen sluiten tot net voor het moment dat de fotograaf zijn knopje indrukt. Het enige wat je dan moet doen, is je ogen openen en zo spontaan mogelijk proberen te glimlachen.

6. Zit je neer? Lang leve het vogelperspectief

Als je neerzit, kan de fotograaf best rechtstaan. Omhoog kijken naar de camera geeft dan het beste resultaat.

Ook als je rechtstaat is het belangrijk om de juiste hoek te vinden. Welk perspectief laat je troeven uitkomen of laat je benen ietwat langer lijken? Probeer het zelf eens uit!

7. Hef je gezicht een beetje op

Als we één ding onthouden van onze pasfoto, is het wel dit: recht in de camera kijken geeft nooit, jamais, het beste resultaat. Wat veel beter werkt én je jukbeenderen (zelfs de goed verstopte) laat uitkomen, is je kin een beetje heffen en omhoog kijken. Ook dan is het de bedoeling dat de fotograaf een foto maakt vanuit vogelperspectief.