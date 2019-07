7 tips om nog een goedkope lastminutevakantie te vinden TVM

28 juli 2019

10u03 5 Vrije tijd Heb je nog geen vakantie geboekt, maar wil je er toch graag even tussenuit? En is je budget niet al te groot? Dan zijn lastminutevakanties de ideale optie, al moet je tegenwoordig al goed je best doen om nog een goedkope reis te vinden. Wij vroegen enkele tips aan Kim Haneveir, marketing executive bij Sunweb.

1. Schrijf je in op zoveel mogelijk nieuwsbrieven, zo ben je als eerste op de hoogte van de beste aanbiedingen en deals die er te vinden zijn.

2. Turkije is over het algemeen een bestemming met de allerbeste prijs-kwaliteitsverhouding. Zeker voor families is dit interessant omdat er zoveel spotgoedkope acties zijn.

3. Bij lastminutevakanties is het belangrijk dat je relatief flexibel kan zijn. Op een woensdag vertrekken en op een andere weekdag en niet in een weekend terugkeren bijvoorbeeld.

4. Boek je reis bij een touroperator en niet op jezelf als je graag in een hotel wil slapen. Touroperators hebben namelijk grote deals met vliegtuigmaatschappijen en hotels waardoor ze de prijs voor zo’n formule aan een betere prijs kunnen aanbieden. Als je zelf gaat samenstellen, kom je altijd duurder uit. Dit geldt overigens niet als je bijvoorbeeld op citytrip wil en ook in Airbnb of hostel wil slapen.

5. Een beetje luguber, maar gebieden waar wat ‘onrust’ is geweest de voorbije jaren zijn doorgaans ook een stuk goedkoper. Dan kom je opnieuw uit bij Turkije, maar ook bij Egypte en Tunesië bijvoorbeeld. De rust is daar ondertussen trouwens gelukkig teruggekeerd.

6. Twijfel niet té lang, goede deals zijn uiteraard snel weg. Vaak al de dag erna.

7. Je moet ervan houden, maar all-in-vakanties komen meestal goedkoper uit omdat je bij het afrekenen weet wat je totale reissom is en niet op verlof nog voor verrassingen komt te staan (denk aan lunch, drankjes, etc.).