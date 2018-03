7 tips om je koelkast altijd proper te houden TVM

26 maart 2018

16u22 1 Vrije tijd Allemaal goed en wel die lenteschoonmaak, maar het vervelendste klusje, dat is en blijft toch de koelkast proper maken. Supermarktketen Lidl heeft biedt 7 tips aan, waarmee je ze het hele jaar door proper en overzichtelijk houdt, zodat je niet telkens uren kwijt bent aan dit lastige karwei.

1. Blijf sorteren

Haal enkele handige diepe bakjes en mandjes in huis om de etenswaren per soort in te bewaren. Sorteer fruit, groenten en snacks apart. Zo vind je steeds terug wat je nodig hebt en weet je nog wat je in voorraad hebt.

2. Vocht, da’s om te rotten

Groenten en fruit rotten sneller wanneer er vocht aan komt. Door een stukje keukenpapier of een spons in de onderste lade te leggen, kan je dit voorkomen. Vervang het papier wel regelmatig of was de spons grondig uit.

3. Zeep kan eten aantasten

Zeepresten kunnen het eten in je koelkast aantasten. Maak dus zelf je natuurlijk schoonmaakmiddel als je de ijskast wil kuisen. Meng één kopje witte azijn met 2 kopjes heet water en het sap van een citroen. Doe in een spuitbus, verstuif in het rond, laat een paar minuten intrekken en veeg daarna droog met wat keukenrol. Je koelkast is op slag weer geurvrij en proper.

4. Label producten

Om te vermijden dat de helft van je koelkast gevuld is met vervallen producten, kan je ze labelen. Kleef overal een sticker met de houdbaarheidsdatum op. Zo weet je welke producten je nog even kan bijhouden en welke snel moeten worden geconsumeerd om hen van de vuilnisbak te redden.

5. Vlees en vis onderaan

Vlees en vis leg je best onderaan, net boven de groentelade, want daar is het het koudst. Bovendien vermijd je zo dat de rest van de koelkast wordt gecontamineerd wanneer de verpakking lekt.

6. Fruit en groenten bovenaan

Fruit en groenten leg je dan weer beter gescheiden van elkaar. Sommige fruitsoorten - zoals appels, peren kiwi’s en bananen - produceren immers ethyleen. Deze rijpingsstof zorgt ervoor dat vooral groenten sneller rijp, maar dus ook sneller rot worden.

7. Bewaar niet alles zomaar in de koelkast

Door enkel zaken in de koelkast te plaatsen die er echt in thuis horen, kan je je koelkast al een stuk overzichtelijker houden. Volg de logica: ‘Ligt het in de supermarkt in de koelkast? Dan ook bij mij thuis.’ Groenten en fruit worden vaak te snel in de koelkast gelegd, maar dat kan soms nefast zijn voor de kwaliteit. Zo bewaar je volgens supermarkt Lidl steenvruchten, meloenen, tomaten, appels, avocado’s, bananen, bessen en komkommers het best op een droge en lichte plaats op het aanrecht.