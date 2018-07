7 reishacks die je geld, tijd en stress besparen TVM

17 juli 2018

07u58 1 Vrije tijd Reizen hoort ontspannend te zijn, en toch zadelt het je vaker wel dan niet op met heel wat stress en kopzorgen. Website Fashionbeans vroeg een aantal tips aan frequente reizigers om onnodig gedoe te vermijden. Wij maakten een samenvatting van de handigste hacks.

1. “In het algemeen scoor je op dinsdag de goedkoopste vliegtuigtickets,” vertelt Phil Bloomfield van Cheapflights.co.uk. “Daarnaast vind je 50 dagen op voorhand de beste deals, drie dagen op voorhand zijn de tickets het duurst,” gaat hij verder. “Probeer ook zoveel mogelijk ’s avonds te vliegen. Tenzij op vrijdagen. De goedkoopste vluchten vinden meestal plaats tussen zes uur 's avonds en middernacht.”

2. “Met een korte overstap vliegen in plaats van direct, kan je heel wat geld besparen en hoeft je reis daarom niet veel langer te maken,” laat Bloomfield ook nog weten.

3. Duffeltassen zijn veel handiger dan kleine koffers,” zegt Lee Thompson, co-founder van reisspecialist Flash Pack. “Duffeltassen zijn flexibeler in de ruimbagage en vaak geraakt er ook een stuk meer in dan in een koffer. Helemaal handig zijn tassen met ingebouwde wieltjes aan de onderkant.”

4. Uit onderzoek van het Institute of Applied Positive Research blijkt dat het merendeel van de mensen het best van stress afraakt als ze naar verre oorden reizen. Laat – als je portemonnee het toelaat – Europese bestemmingen dus liggen en vlieg zo ver mogelijk.

5. Als je per twee vliegt, boek je best een stoel aan het gangpad en een aan het raam. De kans is klein dat iemand die ene plek ertussen dan nog neemt, waardoor je de hele rij voor jullie hebben. Komt er toch nog iemand tussen jullie zitten, kan je nog altijd vragen om te wisselen.

6. “Kijk bij de controle niet naar de lengte van de rij, maar naar wie erin staat. Zakenmensen met aktetas vliegen bijvoorbeeld veel, waardoor ze er sneller zullen doorgaan dan pakweg een gezin met kinderen,” aldus Mark Sansom, journalist bij Food and Travel magazine.

7. “Als je meer plek in je koffer nodig hebt en je wil zo weinig mogelijk kreuken, dan rol je kleding beter op dan dat je vouwt,” legt Sloan Sheridan-Williams, woordvoerder bij booking.com uit. Dat spaart een hoop plaats uit, en het is ook nog eens handig om delicate voorwerpen zoals elektrische tandenborstels en scheerapparaten tussen te stoppen.