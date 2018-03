7 op de 10 vrouwen draagt andere schoenen om auto te rijden en meer weetjes over vrouwen achter het stuur ND

05 maart 2018

12u44 0 Vrije tijd Over vrouwen en autorijden doen heel wat clichés de ronde, die niet altijd blijken te stroken met de realiteit. Vorige week nog schreven we dat 7 op de 10 vrouwen neem een extra paar platte schoenen mee in de auto, om niet met hakken te moeten rijden. Over vrouwen en autorijden doen heel wat clichés de ronde, die niet altijd blijken te stroken met de realiteit. Vorige week nog schreven we dat vrouwen even goede bestuurders zijn als mannen, vandaag wijst een enquête van Mercedes bij 1.000 Belgen uit dat dames net iets voorzichtiger zijn achter het stuur. Ook opvallend:

Die stiletto's mogen nog zo mooi staan onder dat jurkje, echt praktisch zijn ze niet om een gaspedaal mee in te duwen. Zo is je voet niet erg stabiel waardoor die van het pedaal kan afglijden, kan je hak vast komen te zitten in het matje van de auto of vertraagt je reactiesnelheid. 69% van de dames heeft dan ook een extra paar schoenen om auto te rijden bij, en ruilt die stilettohak in de wagen in voor een comfortabeler exemplaar.

Vrouwen versus mannen

Dat zo'n extra paar schoenen meezeulen zijn vruchten afwerpt, zo komt ook naar voren uit de rest van de enquête. Zo blijken vrouwen voorzichtigere bestuurders dan mannen: 35% van de Belgische mannen geeft toe meer dan 2 keer iets te hebben geraakt of een ongeluk te hebben gehad, waar dit bij vrouwen maar 19% is. Maar liefst 28% van de Belgische vrouwen heeft nog nooit een verkeersongeluk gehad - in tegenstelling tot 21% van de mannen. Bij 3 op 10 vrouwen viel het slechts één keer voor.

Misschien heeft dit ook wel te maken met hun alertheid. Mannen zeggen immers dubbel zo vaak dat ze al eens (bijna) in slaap zijn gevallen in de wagen: 37% vs. 18%. Ondanks alles onderschatten vrouwen toch hun rijcapaciteiten en dan vooral hun parkeerkunsten. Zo is 39% ervan overtuigd dat mannen beter kunnen parkeren en 18% vindt zelfs dat mannen beter met de wagen kunnen rijden in het algemeen.

"Zwart rijden"

Net zoals the little black dress nooit uit de mode gaat, blijven Belgische vrouwen ook trouw aan de kleur zwart (21%) bij het uitkiezen van een wagen. Traditionele tinten zijn troef want naast zwart blijken grijs (15%) en blauw (11%) de populairste autokleuren bij vrouwen wanneer ze een nieuw exemplaar zouden aanschaffen. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus maar over hun favoriete autokleuren zal je ze toch niet horen discussiëren: mannen geven namelijk exact dezelfde top 3 (zwart, 18%, grijs, 17% en blauw, 12%) door als vrouwen. Over rood zijn de meningen echter verdeeld. Terwijl het op de vierde plaats staat bij vrouwen (11%), zouden slechts 7% van de Belgische mannen gezien willen worden in een rode wagen. Zij geven dan nog eerder de voorkeur aan zilver (9%) of wit (8%).