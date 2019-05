7 op de 10 Vlaamse jongeren vinden het een meerwaarde als media influencers zouden inzetten Nele Annemans

22 mei 2019

13u36 0 Vrije tijd Meer dan 70 % van de Vlaamse jongeren vindt het een meerwaarde als media influencers zouden inzetten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arteveldehogeschool Gent bij 1.800 Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar.

Op sociale media gutst het van de influencers. Maar vormen die nu écht een meerwaarde? Volgens de meeste Vlaamse jongeren alvast wel. Tot dat resultaat kwamen enkele onderzoekers van de Gentse Arteveldehogeschool. Op de vraag “Vind jij het een meerwaarde als Vlaamse mediamerken influencers inzetten?” antwoordt 72% van de Vlaamse jongeren positief. Gevraagd naar welke “Vlaamse influencers gelinkt aan Vlaamse mediamerken” zij kennen, noemen jongeren 5 namen het vaakst: Jamie-Lee Six (gelinkt aan het digitaal jongerenmagazine Tagmag), Elodie Gabias, Average Rob (samenwerkingen met Humo en Stubru), Flo Windey (Stubru) en Julie Van den Steen (presentatrice MNM).

Onderzoekers Jeroen Naudts, Stefaan Anrys en Nicky Malfliet bevroegen voor hun uitgebreide studie niet alleen de Vlaamse jeugd, maar ook influencer(bureau)s en Vlaamse media. Dit zijn nog enkele van hun belangrijkste bevindingen:

- Door de overdaad aan (reclame)boodschappen hebben Vlaamse jongeren meer dan ooit nood aan mensen die zij vertrouwen en die hun in deze jungle van informatie houvast bieden. Influencers kunnen die behoefte invullen.

- Onder influencers verstaan de bevraagde media zowel hun eigen (bekende) journalisten of presentatoren, als experts waarop zij geregeld een beroep doen, columnisten die in hun bladen publiceren, maar ook bands of muziekgroepen die in radio- of televisiestudio’s komen aandraven en natuurlijk vloggers en Instagrammers die alleen op sociale media actief zijn.

- Instagram blijft met stip de nummer één qua bereik voor influencers. YouTube volgt. Facebook krijgt het op dit vlak erg moeilijk en is qua bereik verwaarloosbaar (aan het worden).

- Bijna de helft van de Vlaamse jongeren kent 2 tot 5 Vlaamse influencers en evenveel jongeren volgt Vlaamse influencers.

Influencers geven Vlaamse media ‘een bakkes’

Bij de media zelf zijn er believers en non-believers. Media zoals Tagmag, Xite, MNM, Q-Music en StuBru geloven dat influencers media ‘een bakkes’ kunnen geven, een herkenbaar gezicht dat jongeren helpt zich te identificeren met hun mediamerk of althans een segment van hun merk. Tijdens het onderzoek gaf 1 op de 4 Vlaamse jongeren trouwens aan dat een influencer hen overtuigd had om een mediamerk te volgen.

Zeker wanneer lifestyle of muziek een belangrijke focus is van het mediamerk, zoals bij StuBru of Xite, wordt veel beroep gedaan op influencers. StuBru heeft, bijvoorbeeld, een doorgedreven influencerbeleid, met heldere afspraken voor zowel eigen presentatoren – die gecoacht worden in hun aanwezigheid op sociale media – als voor studiogasten.

Een nieuwsmerk zoals Newsmonkey doet geen beroep op influencers, en haalt onder meer het gebrek aan journalistieke ‘sérieux’ aan als reden om niet in zee te gaan met hen. “Het is te veel vedettenmanagement”, aldus Newsmonkey.