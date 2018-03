7 manieren waarop we vandaag gaan negeren dat het plots weer vriest Eva Van Driessche

17 maart 2018

07u55 0 Vrije tijd Vorig weekend mochten we er al een beetje van proeven: lente in de lucht! En toen namen de temperaturen plots weer een duik. De periode net voor de lente is vaak de moeilijkste, we hebben het gehad met binnen zitten en grauw weer. We snakken naar zon. 7 tips om vandaag het lentegevoel wél aan te wakkeren.

1. Ontbijt met heel veel kleur

Normaal zijn we helemaal voor eten volgens het seizoen. Maar nood breekt wet. Haal een diepvriesportie mango of bessen en geef je ontbijt kleur vandaag. Een lekker exotisch bordje maakt je nu vast vrolijker dan weer een havermoutpap met kaneel.

2. Verander van douchegel

In de winter heb je de neiging om lekker romige texturen en geuren te kiezen: vanille of zoete amandel, melk. Switch nu naar een douchegel met citrus of kruiden. Dat ruikt al een beetje naar 'buiten' en doet wonderen voor je humeur.

3. Planten in huis



We schreven al over de voordelen van een 'bosbad', letterlijk een paar uur in de natuur zijn. Als dat niet lukt, kan je het groen ook naar binnen halen. Door een paar nieuwe planten te zetten in huis voelt de lucht frisser en ruikt het ook meer naar lente. Mix planten van verschillende formaten in een hoekje voor een 'jungle' effect.

4. Gordijnen open

Laat zoveel mogelijk licht binnen. Het is al vroeger en later licht, dus geniet van dat effect. Open de verduisterende gordijnen en laat je voor het eerst weer wekken door het daglicht en niet door de wekker. Maakt een wereld van verschil!

5. Geef jezelf een pedicure

Toegegeven, je voeten moeten nog heel even in panty en warme laarzen, maar dat wil niet zeggen dat je ze moet verwaarlozen. Start nu al met een goede verzorging zodat ze tegen de eerste warmere dagen in topvorm zijn. Gebruik wat zeezout gemengd met kokosolie om ze flink te scrubben, spoel na met koud water en smeer dan een voedende crème. Eindig met een fel kleurtje nagellak. En onthaar je benen ook al maar...voelt gewoon beter.

6. Draag al één zomers item

Welk kledingstuk heb je deze winter het meest gemist? Kijk eens of je het vandaag al niet kan dragen in een warme combinatie? Een bloemenjurk met laarzen onder en een warme gilet kan best. En wissel die warme pyjama nu eindelijk maar voor een meer sexy nachtsetje. Je mag dan wél onder een dekentje op de bank vanavond.

7. Knal met je make-up

Tijd voor een nieuwe make-uproutine. Of het nu een felle eyeliner is, een knallende lipstick of gewoon een nieuw kleurtje nagellak. Probeer al iets van de nieuwe collectie uit voor je avondje uit vanavond. Enkele tips van op de modeweken vind je hier!