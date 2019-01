7 manieren om januari leuker te maken Valérie Wauters

05 januari 2019

16u58

Bron: Popsugar 0 Vrije tijd Het feest is voorbij, de kerstboom weer afgebroken en de sfeerverlichting neergehaald. Wat overblijft na het feestgedruis van december is een koude, donkere maand in januari. Wij geven je 7 manieren om van de meest miserabele der maanden toch nog een feestje te maken.

1. Neem elke dag een foto

En neen, dat hoeft geen kunst met een grote k te zijn. Neem jezelf voor om elke dag een foto te maken van iets dat je opvalt of blij maakt. Op het eind van de maand heb je tal van leuke kiekjes om te herbekijken en die je het gevoel zullen geven dat januari toch niet zo miserabel was als je dacht.

2. Las een pyjamadag in

Neem een dagje vrij (al werkt een dag in het weekend even goed) en hang van ’s ochtends tot ’s avonds rond in je pyjama. Kruip onder een dekentje, kijk naar je favoriete TV-series, eet fastfood of lees een goed boek op de zetel: alles kan, alles mag en niks moet.

3. Maak de koelkast leeg

En neen, hiermee bedoelen we niet dat je aan de grote schoonmaak van je ijskast moet beginnen. Eet alle restjes van de voorbije feestdagen op. Wijn, chocolaatjes, kaas, … al het lekkers moet verdwenen zijn voor je aan een detox kan beginnen, dus waarom jezelf niet even opofferen?

4. Breng een dagje alleen met jezelf door

De feestdagen waren een periode vol feestjes en familiale verplichtingen. Het kan goed zijn dat je het momenteel even gehad hebt met het hele sociale gebeuren. Plan een dagje in waar je gewoon in je eentje op stap kan gaan, zonder met iemand anders rekening te moeten houden.

5. Bel eens een vriend(in) op

Heb jij ook van die vriendinnen of vrienden die je eigenlijk alleen via WhatsApp of mail hoort? Bel hen eens op voor een babbeltje, zo weet je meteen weer hoe hun stem klinkt.

6. Test een nieuw drankje uit

Hou jij het altijd bij een oude vertrouwde mojito of gin-tonic wanneer je in een bar een drankje bestelt? Laat je verrassen door een vriend(in) of de kelner en probeer eens iets nieuws uit. Wie weet ontdek je op deze manier wel een nieuwe favoriet (en anders hou je er een goed verhaal aan over)

7. Maak een playlist

Werken de koude, donkere dagren op je gemoed? Dan is het misschien een idee om tien minuutjes te spenderen aan het maken van een leuke playlist. Luister hem in de auto onderweg naar het werk, tijdens het sporten of gewoon om er in je ondergoed mee door de kamer te dansen.