7 gouden tips om te tuinieren als je weinig tijd hebt De tips en tricks van onze tuinexperte Laurence Machiels

07 april 2018

08u19 0 Vrije tijd Een gezin, een drukke baan, een huis én een tuin om te onderhouden: hoe krijg je dat voor mekaar? Onze tuinexperte Laurence Machiels worstelt er al jaren mee. Wat zijn haar meest succesvolle trucs om de tuin in weinig tijd toch netjes te houden?

1. Zet meer planten

Dat klinkt tegenstrijdig, maar hoe meer de grond bedekt is, hoe minder onkruid er groeit. De natuur heeft het namelijk in zich om elk plekje kale grond te bedekken met (onkruid)zaden. Je kunt er natuurlijk een dikke laag schors over gooien, maar dat is meer werk en veel duurder dan stoere bodembedekkers te planten zoals Trachys-temon orientalis, smeerwortel (Symphytum grandiflorum) of Geranium macrorrhizum. Let op met klimop, die bedekt het liefst je hele tuin, en vermijd saaie planten als Pachysandra.

2. Stop met grasmaaien

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN