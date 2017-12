7 gewoonten om te stelen van Scandinaviërs voor een leuker leven ND

Met dank aan hun vrolijke levensvisies zoals "hygge" en "lagom", staan de Scandinaviërs bekend als gezonde en gelukkige mensen. Gezelligheid en geluk vinden in de kleinste dingen, dat is hun geheim. Ook een portie positieve levensfilosofie uit het hoge Noorden adopteren? Begin alvast met deze zeven Scandinavische gewoonten.

1. Ga vaker naar de sauna

In koude Scandinavische landen begrijpen ze het genot van een heerlijk warme sauna of stoombad nog beter, een concept dat door de Finnen werd bedacht. Het ontspant je spieren, maakt je poriën vrij en verbetert de doorbloeding. Finnen en IJslanders houden ervan om in de sneeuw te springen na een saunabezoek, Noren nemen lekkere geuren mee in de zweethut zoals gember of munt.

2. Gebruik slecht weer niet als excuus

Te koud en te nat om te gaan sporten? Als de Scandinaviërs het niet als excuus gebruiken, dan mogen wij dat ook niet. Zij hebben nog veel meer gure, koude en donkere uren per dag dan wij. Bovendien zorgt sporten net voor een beter gevoel achteraf door de stoffen die vrijkomen, wat helpt tegen die gevreesde winterdip. Zorg voor aangepaste kledij, of sport binnen als het weer je echt afschrikt.

3. Date eens overdag

Eentje gaan drinken als eerste romantische afspraakje is geen standaard gewoonte bij Scandinaviërs. In de meeste noordelijke landen geldt een bijzondere wet rond alcohol, waardoor de prijzen bijzonder hoog liggen. Om dat te omzeilen, springen Scandinaviërs creatief om met de invulling van een eerste date. Ze plannen een sportieve activiteit, gaan wandelen, zwemmen, klimmen of skiën. Toch liever een gastronomische in plaats van een sportieve activiteit? Koken bij iemand thuis of overdag een koffie met gebak gaan drinken is er ook populair. Een date overdag zonder alcohol lijkt misschien spannend, maar je leert elkaar wel beter en oprechter kennen.

4. Laat even alles vallen als de zon schijnt

Komt er onverwacht een streep zon piepen? Stop dan waarmee je bezig bent - tenzij je aan het werk bent natuurlijk - en ga meteen genieten van dat lekkere weertje. Doordat zonlicht zo schaars is, genieten Scandinaviërs er meer van en zullen ze er alles willen uithalen, voor die zon weer verdwenen is. Laat die afwas even staan, verschuif die to-dolijst naar de donkere avond en ga snel naar buiten, bij voorkeur in goed gezelschap.

5. Eet wat vaker vis

Scandinaviërs zijn fervente viseters - in Noorwegen durven ze het zelfs bij het ontbijt op hun bord leggen. De omega-3 vetzuren uit vis zijn een uitstekende bron van energie, en sommige studies zien een verband tussen die vetzuren en het voorkomen van depressies.

6. Steel de Deense en Zweedse levensfilosofieën

Korte, donkere dagen in de winter hebben ook zo hun voordelen. Hoe gezellig kan het niet zijn om in de zetel te kruipen met een dekentje en een kop thee, terwijl er geurige kaarsjes branden? Omarm het concept "hygge" van de Denen, en geniet van het knisperen van een open haard, die eerste hap van een stuk chocoladetaart en een dikke sjaal rond je nek. De Zweden kunnen ons dan weer leren om gematigd te leven, en tevreden te zijn met wat we hebben. Hun levensfilosofie "lagom" staat voor "niet te veel, niet te weinig, maar net genoeg." En kende je de Zweedse koffiepauze "fika" al? In Zweden nemen werknemers uitgebreid de tijd voor een pauze in de namiddag, met een kopje koffie of thee erbij. Minder stress, meer productiviteit achteraf, zouden daar de voordelen van zijn.

7. Introduceer de regel 'schoenen uit binnen"

Misschien doe je het vanzelf al, maar in het Noorden is het vaker de gewoonte om je schoenen altijd uit te trekken als je thuis bent. Niet alleen vermijd je zo dat er allerlei vuil, sneeuw of modder binnen komt, maar het heeft ook iets erg gezellig. Investeer in een leuk paar pantoffels of dikke kousen, wat meteen de overgang inluidt van "guur buiten" naar "gezellig binnen". Wil je het nog gezelliger maken? Vraag vrienden die langskomen om pantoffels mee te brengen of voorzie enkele exemplaren voor gasten, zodat zij zich ook helemaal thuis voelen (en jij ook niet moet poetsen na een bezoekje). Niet bij elk gezelschap of in iedere situatie zal dit geapprecieerd worden, maar proberen kan altijd.