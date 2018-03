7 documentaires op Netflix die je als vrouw gezien moet hebben Timon Van Mechelen

04 maart 2018

18u22 0 Vrije tijd Interessante documentaires genoeg op je favoriete streamingkanaal, waardoor het overzicht soms zoek is. Bekijk je die docu over een ter dood veroordeelde crimineel of die over de laatste maanden van Barack Obama’s presidentschap? Of je kunt ook één van de documentaires zien met een focus op de vrouw. Deze 7 films zijn de moeite waard (trouwens even goed voor mannen).

1. Audrie & Daisy

Deze documentaire gaat over twee tienermeisjes, Audrie en Daisy, met een erg gelijkaardig verhaal. Ze beweren allebei aangerand te zijn toen ze dronken en bewusteloos waren, maar de daders – succesvolle atleten – worden in bescherming genomen en bijna niemand neemt de twee serieus Het blijft bij een ‘bewering’. De documentaire focust vooral op de gevolgen van de aanrandingen: nadat Audrie werd aangerand, verschenen er naaktfoto’s van haar op sociale media, niet veel later pleegt ze zelfmoord. Daisy en haar familie werden online en offline gepest en buitengesloten. Een pakkende film die het maatschappelijke probleem rond seksueel geweld pijnlijk in kaart brengt.

2. Miss Representation

In Miss Representation gaat documentairemaakster Jennifer Siebel Newsom dieper in op hoe de media ons (vrouwen)beeld beïnvloeden. Hoe vrouwen steeds worden gemeten op hun schoonheid en jeugdigheid in plaats van op wat ze kunnen. Newsom legt uit wat voor invloed dat heeft op jonge meisjes én jongens, omdat zij hierdoor beginnen geloven dat de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit. Confronterend om te zien.

3. 13th

13th gaat niet expliciet over vrouwen, maar de docu is geregisseerd door Ava DuVernay en kaart een heikel probleem aan in de Verenigde Staten voor zwarte mannen en vrouwen: moderne slavernij. Aan de hand van schokkende cijfers en getuigenissen toont DuVernay dat de incarceratie van zwarte Amerikanen (1 op 3 belandt op een bepaald moment in de gevangenis) een door de overheid ondersteunde vorm van moderne slavernij is. De film kwam in 2016 uit, maar is nu weer razend actueel door het politiegeweld tegen zwarten in de VS.

4. I Am Jane Doe

Deze intense documentaire vertelt de waargebeurde verhalen van minderjarige meisjes die in de seksindustrie terechtkomen via onlineadvertenties van een krant. Hoe de jonge meisjes en hun moeders vechten om uit die wereld te komen en ervoor strijden om de verouderde wet van internetvrijheid te veranderen. De websites die deze advertenties laten verschijnen, worden door federale rechters namelijk nog altijd beschermd, waardoor ze geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen tegenover de slachtoffers.

5. Seeing Allred

Gloria Allred is een invloedrijke Amerikaanse vrouwenrechtenadvocate, de documentaire vertelt haar verhaal. Hoe ze het opneemt tegen grote namen in de politiek en het bedrijfsleven om meer en betere vrouwenrechten af te dwingen. Hoe ze haar cliënten helpt te ontwikkelen van slachtoffers tot voorvechters van verandering.

6. Hot Girls Wanted

Hot Girls Wanted gaat over de amateurporno-industrie, waarin jonge meisjes van 18 à 19 jaar verzeild raken. Ze worden er massaal in uitgebuit, maar ondergaan omdat ze vaak in armoede leven. Meespelen in een pornofilm lijkt de enige uitweg. Omdat de concurrentie zo groot is, moeten ze steeds extremere opdrachten aannemen.

7. Growing up Coy

Door bekende transgenders als Bo van Spilbeeck wordt het veranderen van geslacht en andere kwesties rond gender, nu meer dan ooit besproken in de media. Toch hebben transgenders het nog lang niet overal gemakkelijk. In Growing up Coy volgen filmmakers een gezin in Colorado dat onder grote media-aandacht vecht voor de rechten van hun zesjarige transgender dochter in een historische rechtszaak.