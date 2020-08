7 budgetvriendelijke ventilators die ook mooi staan in je interieur Nele Annemans

04 augustus 2020

12u04 0 Vrije tijd Voor de eerste keer dit jaar is er een hittegolf op komst. Dat betekent puffen, zweten en nog meer puffen en zweten. Een meer budgetvriendelijke oplossing dan een airco om af te koelen? Een ventilator, tiens. En die hebben gelukkig hun doffe karakter van weleer verloren. Er zijn tegenwoordig tal van hippe exemplaren op de markt. Dit zijn onze favorieten!

Helaas pindakaas, een simpele ventilator zal de temperatuur binnenshuis niet op magische wijze laten dalen. “Een ventilator verplaatst de lucht en helpt niet om de temperatuur te doen dalen”, vertelde professor Johan Verbraecken, longarts en medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZA daar al eerder over aan onze krant. Als de temperaturen vlotjes richting 30 graden en meer gaan zoals de komende dagen, doet een ventilator dan ook niet veel meer dan die warme lucht te verplaatsen in huis.

Gelukkig is er wel een trucje om dat euvel te voorkomen. Hoe? Zet eerst een fles water in de diepvries. Zorg er wel voor dat die niet tot bovenaan gevuld is. Water zet immers uit bij vriestemperaturen waardoor de kans bestaat dat de fles ontploft. Zodra het water bevroren is zet je de fles voor de ventilator et voilà: nu blaast de ventilator frisse lucht de kamer in doordat hij langs de koude fles moet passeren.

1. Houten ventilator van Stadler Form, 168,99 euro, online te koop.

2. Ventilator in turquoise van Alteq, 34,50 euro, online te koop.

3. Ventilator met houten poten van Lidl, 99,99 euro, online en in de winkels te koop.

4. Rode ventilator van Bestron, 63,23 euro, online te koop.

5. Koperkleurige statiefventilator van Tristar, 60,99 euro, online te koop.

6. Retro ventilator in babyblauw van Swan, 46 euro, online te koop.

7. Koperkleurige ventilator van Maisons du Monde, 13,99 euro, online en in de winkels te koop.