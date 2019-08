7 boeken om bij weg te dromen op vakantie Birte Govaerts & Liesbeth De Corte

05 augustus 2019

10u50

Vertrek je binnenkort op vakantie en heb je nog wat plaats in je koffer? Boekenverslinder en redactrice Birte tipt haar favorieten.

Voor de liefhebbers van thrillers:

‘Huis vol leugens’

‘Huis vol leugens’ is het eerste boek dat het duo Nicci Gerard en Sean French schrijft na de Frieda Klein-serie en het belooft dé thriller van deze zomer te worden. De 45-jarige Neve leidt een ogenschijnlijk gelukkig leven met haar echtgenoot en drie kinderen. Daarnaast heeft ze echter ook een affaire met een getrouwde man. Op een dag krijgt Neve een bericht dat ze naar zijn appartement moet komen. Ze treft er haar minnaar dood aan, met ingeslagen schedel. Het begin van een bloedstollend verhaal.

‘Huis vol leugens’ van Nicci French, Ambo/Anthos, € 19,99.

Voor de romantici:

‘Ik niet op jou’

Lucy Hutton en Joshua Templeman hebben een bloedhekel aan elkaar. Het vervelende is echter dat ze een hele dag tegenover elkaar zitten, als assistenten van de twee CEO’s van een uitgeverij. Wanneer ze hun zinnen zetten op dezelfde promotie barst de strijd los! Wij lazen de Engelstalige versie van dit boek en geloof ons: je zult ervan smullen. Sally Thorne wordt niet voor niets de nieuwe Sophie Kinsella genoemd.

‘Ik niet op jou’ van Sally Thorne, Harper Collins, € 17,99.

Voor wie iets wil bijleren:

‘Elementaire gewoontes’

Onze collega’s van Goed Gevoel werken het hele jaar rond het veranderen van gewoontes. Vind jij het ook lastig om die van jou te doorbreken? In dit boek biedt James Clear een bewezen methode die ervoor zorgt dat je er eindelijk werk van kunt maken. Zijn motto? Begin klein, eindig groot.

‘Elementaire gewoontes’ van James Clear, Lev., € 21,99.

Voor de literatuurliefhebbers:

‘Of iedereen gaat dood’

‘Of iedereen gaat dood’ is de debuutroman van Siel Verhanneman. En wat voor één. Het verhaal gaat over eenzaamheid, liefde én over Sander. Een twintiger die zo goed als altijd in gedachten verzonken is. Alles om maar niet te hoeven stilstaan bij het grote verdriet in zijn leven. En hij gaat naar Saskia, zijn therapeute. Zij moet hem uit de beklemmende cocon van zijn eigen hoofd zien te krijgen. Maar wat Saskia daar ontdekt, laat haar niet meer los. Lize Spit is fan, wij ook!

‘Of iedereen gaat dood’ van Siel Verhanneman, Mantea, € 19,99.

Voor wie zich interesseert in geschiedenis:

‘Miss Birma’

Na zijn opleiding vestigt Benny zich in Rangoon, de hoofdstad van Birma. Hij wordt verliefd op Khin, die behoort tot de lang vervolgde etnische minderheid de Karen. Als de Tweede Wereldoorlog ook in Zuidoost-Azië losbarst, moeten Benny en Khin onderduiken om te ontsnappen aan de Japanse bezetting. Een indrukwekkend portret van het ontstaan van het moderne Birma, dat in de VS niet voor niets genomineerd is voor de National Book Award en de Women’s Prize for Fiction.

‘Miss Birma’ van Charmaine Craig, Meulenhoff, € 22,99.

Voor anglofielen:

‘ The Unhoneymooners’

Chicklits balanceren wel vaker op de grens tussen té melig en supergrappig. De boeken van het schrijversduo Christina Hobbs en Lauren Billings tuimelen gelukkig altijd naar de juiste kant. Dat is ook nu het geval. Twee gezworen vijanden moeten - door een heleboel ongeloofwaardige toevalligheden - samen op huwelijksreis. Je raadt nooit wat er dan gebeurt ... Misschien een tikje voorspelbaar, maar gegarandeerd dat je het in één ruk uitleest. (We spreken uit ervaring.) Het boek is nog niet vertaald, maar eerlijk? De boeken van Christina Lauren lezen we het liefst in ’t Engels.

‘The Unhoneymooners’ van Christina Lauren, Gallery Books, € 15,99.

Voor de hipsters:

‘Drie vrouwen’

Hét boek van de zomer. Zo wordt ‘Drie vrouwen’ meermaals beschreven. Het gaat over – jawel – drie vrouwen, drie bestaande Amerikaanse vrouwen, die schrijfster Lisa Taddeo jarenlang volgde. De auteur zoomt daarbij vooral in op hun seksleven en hun verlangens. Lina zit al een jaar of tien in een doodgebloed huwelijk. Ze hunkert naar seks, maar haar man raakt haar nauwelijks aan. Sloane, een glamoureuze ondernemer, laat haar echtgenoot toekijken terwijl ze seks heeft met anderen. En middelbare scholier Maggie wordt verleid door haar leraar Engels. De gevolgen zijn enorm wanneer een rechtszaak volgt en niemand haar verhaal gelooft. Kortom, een journalistieke én literaire tour de force.

‘Drie vrouwen’ van Lisa Taddeo, Singel Uitgeverijen, € 21,50.