61% van de Belgen snakt na een reis naar frietjes & andere weetjes ter ere van de Week van de Friet Margo Verhasselt

25 november 2019

10u06 4 Vrije tijd Ah, een goed pakje friet: er is haast niets dat af en toe beter smaakt. Van 25 november tot 1 december vindt de jaarlijkse Week van de Friet plaats, speciaal om ons culinair gouden erfgoed in de kijker te zetten.

Dat wij Belgen van een goed pak frieten houden, moeten we je niet meer vertellen. Naar aanleiding van de Week van de Friet liet VLAM door iVOX in oktober 2019 bij 1.000 Belgen een onderzoek uitvoeren, en daar kwamen heel wat interessante weetjes uit. Een bloemlezing:

1. Een overrompelende 91% van de Belgen is het er over eens dat frietjes van de frituur onlosmakelijk verbonden zijn met de Belgische cultuur.

2. Tot 61% van de Belgen snakt na een reis naar frietjes van de frituur.

3. 77% van de Belgen gaat steevast naar dezelfde frituur.

4. 72% van de Belgen wil het liefst zout op zijn frietjes.

5. 66% van de Belgen bestelt de saus bij zijn frietjes in een potje apart.

6. 51% van de Belgen brengt minstens één keer per maand een bezoekje aan de frituur.

7. 62% van de Belgen eet frietjes van de frituur simpelweg met hun handen.

8. Tot wel 71% van de vrouwen eet frietjes met hun handen, terwijl mannen eerder een frietvorkje (22%) of bestek (23%) gebruiken.

9. We eten het vaakst frietjes van de frituur op vrijdag of in het weekend.

10. Tot wel 74% van de frituurbezoekers eet het vaakst frietjes van de frituur met hun gezin of met familie.

Een week lang worden dit jaar acties georganiseerd die een uitgebreide ode brengen aan onze Belgische frietjes. Van 25 november tot 1 december zullen 5 steden verspreid over Vlaanderen hun liefde voor de Belgische friet tonen. Ze schakelen hun cultureel erfgoed in om een ode te brengen aan ons culinair erfgoed. Zo zijn respectievelijk standbeelden in Middelkerke, Kortrijk, Mechelen, Leuven en Hasselt een week lang uitgedost met een pakje frietjes van de frituur.