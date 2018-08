6 x dingen om te doen als het slecht weer is op vakantie Liesbeth De Corte

02 augustus 2018

08u51

Bron: Elite Daily 2 Vrije tijd Dan is je langverwachte vakantie eindelijk aangebroken, wil het weer niet meewerken. Typisch! Als de zon echt brandt of het regent dat het giet, kan jij je altijd opsluiten in je hotelkamer om een hele dag series te kijken. Maar er zijn ook nog een heleboel andere opties om je mee bezig te houden.

Het regent pijpenstelen

Af en toe een druppeltje is geen probleem, maar als je de deur niet kan buitenkomen zonder dat zelfs je ondergoed kletsnat is, is het andere koek.

1. Trendy koffiebar

De tijd dat je enkel en alleen zwart goud kon bestellen bij een koffiebar is al lang passé. Tegenwoordig hebben deze café's ook een uitgebreide menukaart, zodat je er een hele dag kan blijven zitten voor een brunch, lunch én aperitief. Op tijd en stond iets bestellen is wel een must, want anders zal je heel wat vieze blikken krijgen van de barista.

2. Ga naar de cinema

In plaats van op je hotelkamer Netflix-series te bingewatchen, kan je evengoed een bezoekje brengen aan de plaatselijke cinema. Wie weet ontdek je nog een of andere indie film die in België niet in de zalen komt.

3. Shoppen, shoppen, shoppen

De beste manier om je tijdens een citytrip of verre reis te verschuilen voor de regen? Door enkele boetiekjes binnen te springen, uiteraard. Als je achteraf weer in het Belgenlandje bent, weet je bovendien dat je enkele unieke stuks in je kleerkast hebt hangen.

Het is véél te warm

Wanneer de hemel openbarst, kan jij je daar nog een beetje tegen beschermen met een regenjas of paraplu. Maar als het té warm is én jij je de pleuris zweet, is het ook absoluut niet aangenaam om buiten te komen.

4. Plan een spa-dagje

Als het té warm is om op een strand te liggen of een stad te ontdekken, zit er maar één ding op: je eens goed laten vertroetelen bij een wellness. Pak het er eens goed van en laat je onder handen nemen door een masseur. Wedden dat jij je 's avonds - als de temperaturen wat gezakt zijn - helemaal fris en monter voelt?

5. Bezoek een museum

Aangezien airco je beste vriend is, doe je er goed aan om enkele musea te bezoeken. Een frisse kerk of catacomben zijn ook een optie, als dat je dada is.

6. Ga naar een food market

Wanneer het warmste moment van de dag gepasseerd is, kan je een lokale food market opzoeken. De combinatie van lekker eten en frisse rosé'tjes doet je gegarandeerd de hitte vergeten.