6 verslavende Netflix-series om te verslinden Charlotte Dierckx

18 februari 2018

17u26 2 Vrije tijd De lijst met Netflix Originals wordt steeds langer, de series steeds beter en onze nachten alsmaar korter. Maar deze eigen producties van Netflix zijn elke minuut meer dan waard.

1. Everything Sucks!

1 seizoen

Het is 1996 in het plaatsje Boring. Buitenbeentjes trotseren in de video- en toneelclubs van hun school de ups en downs van het tienerleven in het VHS-tijdperk.

2. The End of the F***ing World

1 seizoen

In deze op een stripverhaal gebaseerde serie vol zwarte humor gaat een bijna psychopathische tiener samen met een opstandige avonturierster op een rampzalige roadtrip.

3. Unbreakable Kimmy Schmidt

3 seizoenen

Wanneer een vrouw wordt gered van een apocalyptische sekte en in New York terechtkomt, moet ze in een wereld leven waarvan ze dacht dat deze niet meer bestond.

4. Atypical

1 seizoen

Wanneer een tiener met een stoornis binnen het autismespectrum graag een vriendin wil, leidt zijn drang naar onafhankelijkheid tot zelfontdekking voor zijn hele familie.

5. Grace and Frankie

4 seizoenen

De deftige Grace en de excentrieke Frankie zijn verre van vrienden, maar als hun echtgenoten op elkaar verliefd worden, begint tussen hen ook een vriendschap.

6. GLOW

1 seizoen

In het LA van de jaren 80 begint een stel buitenbeentjes opnieuw als de Gorgeous Ladies of Wrestling. Een comedy van het team achter Orange Is the New Black.