6 lekkere Belgische gins ter ere van World Gin Day

13 juni 2020

15u27 4 Vrije tijd Vandaag, op 13 juni, is het World Gin Day. Hoe we deze dag het beste kunnen vieren? Door enkele lekkere gins van Belgische makelij op te sommen, tiens. En wie snel genoeg is, kan nog een flesje kopen als cadeau voor Vaderdag. Twee vliegen in één klap.

Sixtyseven Gin 67, 35 euro voor een fles van 70 cl, online en in speciaalzaken te koop.

De Antwerpse 67 Gin is heerlijk fris, met aroma’s van verveine (citroenverbena), lavendel en appels. Nog beter: bij elke slok, ben je ook een beetje altruïstisch. De opbrengst van deze gin gaat namelijk integraal naar goede doelen zoals ‘Bring A Smile’, ‘Juniors Group & Katrinahof’ en ‘Den Engel’.

Bon Vivant, 39,95 euro, online en in speciaalzaken te koop.

Lokale ondernemer uit Westerlo Seppe Gouwkens maakt al sinds 2017 zijn eigen sterke dranken: rum, gin en agave. Voor 39,95 euro doe je je papa een fles gin met frisse fruit- en citrustoetsen cadeau.

Steam Gin, 44 euro voor een fles van 50 cl, te koop in de betere drankenhandel en speciaalzaken of via email naar info@steamgin.eu.

Wie zijn smaakpapillen wil verwennen met lindebloesem, korenbloem en kweepeer en toetsen van korianderzaad, kardemom en een mix van pepers, moet de Steam Gin eens proberen. Dit drankje viel vorig jaar nog in de prijzen op de World Gin Awards, en werd door meer dan 100 professionals uit de gin-industrie uitgeroepen tot Beste Belgische Hedendaagse Gin.

Strange Donkey, 37,99 euro, online en in speciaalzaken te koop.

Deze gin is afkomstig uit Vremde, en heeft z’n naam niet gestolen. “Strange Donkey is een onconventionele gin, een mix van citrustonen en lokale kruiden uit onze eigen tuin”, zo staat te lezen op de site. Benieuwd? Wij ook!

NONA June, 29,90 euro voor een fles van 70 cl, online en in speciaalzaken te koop.

De 26-jarige Charlotte Matthys ontwikkelde vorig jaar haar eigen alcoholvrije variant voor gin, nadat ze tijdens een avondje uit merkte dat de selectie alcoholvrije alternatieven op de kaart wel héél beperkt was. Ze kreeg hulp van gerenommeerde chefs en sommeliers om het smaakpallet vorm te geven en intussen is NONA June verkrijgbaar in maar liefst vijf landen en staat het drankje op de kaart in verschillende bars en restaurants, waaronder The Jane in Antwerpen en OAK in Gent.

Marula Pomegranate Gin, 36,95 euro voor 50 cl, online en in speciaalzaken te koop.

Wie gins vaak iets te bitter vindt, kan deze wel smaken. Door de toevoeging van de Marula-vrucht en granaatappel proeft dit drankje iets zoeter. En lekker origineel: hij ziet er roos uit.

