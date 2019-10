6 gezellige uittips voor de herfstvakantie Valérie Wauters

26 oktober 2019

17u06 0 Vrije tijd Ben je nog op zoek naar een leuke gezinsuitstap voor tijdens de herfstvakantie? Dan hebben wij zes gezellige tips voor jou!

De Grote Schijn

Het Rivierenhof opent ook dit jaar weer z’n deuren voor een zinnenprikkelende tocht door het donker. Je geniet er van aan uniek audiovisueel spektakel met innoverende snufjes en lumineuze emoties. Een feeëriek verlicht pad leidt de weg, fluisterende bomen genieten met je mee. Laat je je leiden, of hou je even halt om te communiceren met een muzikale treurwilg? Jij beslist. Jij wandelt. Het park verwondert.

De Grote Schijn, Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne. Van 25 oktober tot en met 11 november 2019. Meer info https://degroteschijn.be/

Er was eens...

Er was eens ... een gezellig park in Oostende dat volledig in een sprookjeswereld omgetoverd werd. Elfjes, trollen, prinsen en prinsessen, … je vindt ze allemaal in het Leopoldpark. Kom elke dag tussen 14.00 en 18.00 uur de verschillende straatacts, theatervoorstellingen, workshops, verhalen en nog veel meer ontdekken. Op donderdag 31 oktober kan je tussen 18.00 en 20.00 uur bovendien genieten van een super-gezellige nocturne.

Er was eens, Leopoldpark, 8400 Oostende. Van 26 tot 31 oktober 2019. Meer info: https://www.erwaseens.be/

BIG BANG Festival

BIG BANG Festival is een feestelijke ode aan avontuurlijke muziek en klankkunst voor een jong publiek. Over heel Europa (en sinds 2019 ook in Canada!) vinden meer dan 50.000 kinderen en hun familie jaarlijks de weg naar het festival. BIG BANG is ook - en vooral - een festival om zelf te ontdekken en te doen. BOZAR wordt op het einde van de herfstvakantie omgetoverd tot een avontuurlijk muzikaal labyrint met oude en nieuwe klanken, geïmproviseerd en gecomponeerd, gepresenteerd op maat van een jong publiek.

BIG BANG festival,BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Zondag 3 november om 13u. Meer info: bozar.be.

Bricklive

Alle ouders en vooral hun kinderen kunnen zich tussen 25 oktober en 3 november uitleven op BRICKLIVE in Tour & Taxis. Het allergrootste LEGO-evenement van België komt tijdens de herfstvakantie een prettige dosis kleur brengen in Brussel. Een buitengewone ervaring voor alle bouwers tussen 7 en 77 jaar.

Bricklive, Tour & Taxis, Havenlaan 88, Brussel. Tussen 25 oktober en 3 november. Meer info: Bricklive.be.

De Boekenbeurs

Niets gezelliger als op een koude herfst- of winterdag binnen wegduiken met een goed boek. Sla je voorraadje voor de komende maanden in op de Boekenbeurs, want ook dit jaar gaat deze weer van start tijdens de herfstvakantie.

Boekenbeurs, Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen. Tussen 29 oktober en 11 november. Meer info: boekenbeurs.be.

Mart

Op zaterdag 2 en zondag 3 november organiseren Maison Slash en Lijstjestijd de pop-up MART, een tweedaags evenement in het museum Verbeke Foundation waar gezinnen rustig hun eindejaarsshopping kunnen doen in de meest inspirerende winkeltjes. Denk: een mooie mix van mode, lifestyle, interieur, kinderkleren en speelgoed. Genoeg geshopt? Dan kan je een workshop volgen, van theater of muziek genieten of iets lekkers eten bij een van de foodtrucks.

Mart, Verbeke Foundation, Westakker, 9190 Kemzeke. Op 2 en 3 november 2019. Meer info https: www.m-art.be.