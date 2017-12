Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud 6 fonkelende must do’s in Diamantwerpen Aangeboden door Stad Antwerpen

00u00 1 Stad Antwerpen Vrije tijd Wie deze winter Antwerpen bezoekt, kan er niet omheen: de Scheldestad is de onbetwiste diamanthoofdstad van de wereld. En dat al sinds 1447. Zet deze schitterende activiteiten alvast in je agenda!

1. Ga windowshoppen in de diamantbuurt

Rondom het Centraal Station is het al diamant wat blinkt. De ‘Diamond Square Mile’ strekt zich uit over de Pelikaanstraat, Rijfstraat, Hovenierstraat en Schupstraat. Kuier gezellig langs de etalages en vergaap je aan het vakmanschap van de diamantairs. Bezoek je het diamanten zenuwcentrum liever mét een woordje uitleg? Boek dan een geleide wandeling of download de app ‘Antwerp loves Diamonds’.

Praktisch: boek je wandeling met gids via tickets@visitantwerpen.be (min. 3 weken op voorhand)

2. Laat je betoveren door de projectie op het stadhuis

Het Antwerpse stadhuis vormt deze winter het decor van een wervelende videoprojectie over diamant. Vat post naast Brabo op de Grote Markt (met een glaasje jenever of glühwein) en geniet van het spektakel op de gevel.

Praktisch: gratis, elke avond om 19 en 20 u (vrijdag en zaterdag ook om 21u)

Stad Antwerpen Videoprojectie op het stadhuis

3. Bezoek de expo Schitterend Verlangen in het MAS

Het Museum Aan de Stroom verzamelt al wat schittert en met verlangen te maken heeft in zijn wintertentoonstelling. Van de verlovingsring van Maria van Bourgondië tot de typische bling-bling uit de hiphop scene en hedendaagse kunstwerken van onder andere Jan Fabre en Thierry De Cordier.

Tip: neem zeker ook even de roltrap richting dak voor het net zo schitterende panoramische uitzicht over de stad!

Praktisch: expo tot 14 januari 2018, inkom € 8 / 10, MAS – Hanzestedenplaats, bezoek dak is gratis

4. Shop exclusieve diamantkoekjes of -pralines

De Antwerpse Handjes en chocolade diamantjes zijn al jaren een bekend begrip onder zoetekauwen. Ter gelegenheid van het diamanten feestjaar kregen de lekkernijen een schitterende make over: trakteer vrienden of familie (of jezelf!) op een collector’s box ontworpen door modeontwerper Alexandra Gram.

Praktisch: te koop in de Stadswinkel of de shop van het MAS

Woodmonkey Chocolade diamantjes

5. Diamond Dome op Koningin Astridplein

Voor het Centraal Station is recent een schitterende witte iglo neergezet. In deze ‘diamond dome’ kom je via de 360°-film ‘Van mijn tot vinger’ alles te weten over het traject van de diamant. De moeite om 5 minuutjes (gratis) binnen te springen als je met de trein in Antwerpen aankomt of uit de stad vertrekt!

Praktisch: gratis inkom en dagelijks open van 10 tot 20 u.

6. Ga sneak-peeken bij DIVA

In mei 2018 opent het diamantbelevingscentrum DIVA officieel de deuren, maar nieuwsgierige zielen kunnen er nu al terecht in de kersverse museumshop!

Praktisch: DIVA, Suikerrui 17, elke dag open van 11 tot 19u, vrijdag en zaterdag tot 21u.

Nog meer diamanten to do’s? Raadpleeg het volledige programma op www.antwerpdiamondcapital.eu