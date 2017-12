Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud 6 Antwerpse winterbars waar je het warm van krijgt Aangeboden door Stad Antwerpen

In het kielzog van de populaire zomerbars, zijn nu ook de winterbars aan een stevige opmars bezig. Ook in de Scheldestad worden op heel wat bijzondere locaties vuurkorven, glühwein en wintermenu's bovengehaald. Zet deze 6 hand- en hartverwarmende winterbars zeker op je bucketlist!

1. Trap je warm op het Openluchtteras

Aan de Scheldeoever is het elk jaar wintergezelligheid troef, met een kerstmarkt, een reuzenrad, een vrolijke kermis én een openluchtterras with a view. Openlucht, jawel… maar kou lijden is niet aan de orde. Kom lekker op temperatuur bij een hete chocomelk of trap jezelf warm op de elektrische fietsen die de kerstverlichting doen branden.

Waar? Steenplein

Wanneer? Van 9 december tot en met 7 januari

2. Proef de onvervalste après-skisfeer in Moose Winterbar

De Hasseltse hotspot Moose krijgt dit jaar ook een pop-upbroertje in Antwerpen. Op het terrein aan de Waagnatie moet je zijn voor een knus chaletgevoel en vrolijke après-skifeestjes (zonder het voorafgaande skieën weliswaar). Trommel je vrienden op voor een gezellige Alpentrip in hartje stad!

Waar: Waagnatie 150

Wanneer: Open vanaf donderdag 7 december

www.moosebar.be



3. Rooster marshmallows bij Lazy Jack

Lazy Jack debuteerde dit jaar als zomerbar op het hippe Eilandje. Vandaag schittert diezelfde Jack in zijn wintertenue met een aangepast wintermenu. In Lazy Jack’s Hut is het lekker loungen geblazen, onder het genot van een wildgerechtje of geroosterde marshmallows. Op zondag kan je er ook terecht voor een lange, luie brunch.

Waar? Kattendijkdok Oostkaai 22A

Wanneer? Hele winter, van donderdag tot en met zondag

www.lazy-jack.be



4. Waag je aan een sportief potje ‘curling’ in Aspen Bocadero

Aspen Bocadero, dat is zien en gezien worden. Waan je even beau monde en strijk neer in de stijvolle Aspen-setting voor een winterse hap en een drankje. Zin in actie? Op de overdekte ijspiste van Bocadero maak je kennis met het verslavend leuke ‘curling’, een soort petanque op ijs.

Waar? Waagnatie, Rijnkaai 150

Wanneer? van 7 december tot 20 januari

www.aspenbocadero.be



5. Spot sterren op het ijs op de Groenplaats

Traditiegetrouw wordt de Groenplaats ingepalmd door een grote schaatspiste en bijhorende winterbar van twee verdiepingen. Geniet er met een drankje van het uitzicht op de kathedraal én de uitschuivers van je schaatsende medemens!

Waar? Groenplaats

Wanneer? Van 9 december tot en met 7 januari

6. Warm je aan kunst en chocomelk in het Middelheimmuseum

Net buiten het stadscentrum kan je in het Middelheimmuseum terecht voor een rondje cultuur in de natuur. In december verwelkomt het openluchtmuseum zijn bezoekers bovendien met warme choco, jazz en jenever in een tijdelijke winterchalet. De perfecte zondagse hangout.

Waar? Kasteel Middelheim

Wanneer? Elke zondag in december

www.middelheimmuseum.be