5 x de leukste uittips om het laatste weekend van de vakantie af te sluiten Nele Annemans

30 augustus 2019

14u39 0 Vrije tijd Helaas, pindakaas: binnen drie dagen is het alweer byebye zomervakantie, hello nieuw schooljaar. Maar niet getreurd! Wij gingen op zoek naar de leukste uitjes om je vakantie perfect af te sluiten.

Wandelen en fietsen tijdens de Groene Gordel

Naar jaarlijkse gewoonte kan je tijdens het Gordelfestival op ontdekkingstocht door de Vlaamse Rand en de Groene Gordel rond Brussel. Van een recreatieve tocht langs plaatselijke brouwerijen en een prachtige kasteelwandeling tot een optreden van De Romeo’s: de mogelijkheden zijn eindeloos! Het trefpunt van het festival is het Provinciedomein Huizingen.

Meer info vind je hier.

Dansen op Land of Love

Wil je de zomervakantie als dansend afsluiten? Dan kan je morgen terecht op het dancefestival Land of Love in Torhout. Zij pakken dit jaar uit met het thema Pandora’s Box en beloven naast tal van topdj’s een intense video-, laser-, licht- en vuurwerkshow. Laat je verrassen door de mystieke ervaring en gooi die beentjes los op de muziek van onder andere Jay Hardway, Yves Deruyter en Mark with a K.

Meer info vind je hier.

Genieten van cultuur in Mortsel

Zin om met het hele gezin te genieten van theater, circus, muziek, performance, acrobatie, workshops, animatie, ijsjes, hapjes en drankjes? Rep je dan dit weekend naar Mortsel. Daar vindt immers voor de tiende keer op rij het familiefestival FortBom plaats. Ideaal om de vakantie op een culturele manier af te sluiten.

Meer info vind je hier.

Lekker Klassiek

Een maand geleden galmden er nog stevige beats door de boxen op het Provinciaal Reacreatiedomein De Schorre in Boom, een maandje later is het er genieten van een streepje klassieke muziek. Daar vindt zaterdag immers Lekker Klassiek plaats. Niet alleen kan je er genieten van prachtige muziek, je krijgt er ook heerlijke gerechten voorgeschoteld. Bonus: dit jaar is er ook een groots musicalconcert waarbij het beste van de musicals ‘14-18' , ‘40-45' en ‘Daens’ gebracht zullen worden.

Meer info vind je hier.

Smullen in Tongeren

Eerder zin in een smaakvolle beleving? Dan moet je in Tongeren zijn. Daar landt dit weekend namelijk het gezellige foodtruckfestival SMA(A)K. Het hele weekend wordt de grote markt daar omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant. Van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans: op dit foodtruckfestival vindt iedereen wel iets naar zijn goesting.

Meer info vind je hier.