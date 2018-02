5 trucjes van een bloemist om langer van je boeket bloemen te genieten Timon Van Mechelen

15 februari 2018

10u27 50 Vrije tijd Gisteren ook een boeketje bloemen gekregen voor valentijn? Alleen jammer dat ze zo snel verwelken en vaak na een paar dagen al klaar zijn voor de vuilbak. Wij gingen te rade bij Loes van Look van Wildflowers & Wodka voor een aantal trucjes om ze langer mooi te houden.

1. Zorg er altijd voor dat je vaas brandschoon is. Bacteriën besmetten het water, waardoor je bloemen sneller sterven. Goed wassen met zeep en grondig afspoelen is dus de boodschap.



2. Het is even belangrijk dat het water waarin de bloemen staan proper is. Vervang het water om de 2 dagen en verwijder altijd dorre blaadjes, want die zorgen voor bacteriën. Een druppeltje (niet meer) javel in je water doen, kan ook helpen om het langer schoon te houden.



3. Wanneer je het water aan het vervangen bent, kan je de stelen van de bloemen best ook even opnieuw schuin afsnijden onderaan. Zo nemen ze water terug beter op. Dat doe je best met een mesje en niet met een schaar, omdat een schaar de cellen van de steel dichtknijpt bij het afknippen.



4. Doe niet te veel water in de vaas. Wanneer je bloemen met een zachte steel in water zet, worden die na een tijdje week en sponzig. Dat stukje moet je er afsnijden wanneer je het water vervangt, maar hoe meer water je in de vaas doet, hoe groter het stuk wordt dat je er moet afsnijden. 5-7 centimeter water is meer dan voldoende. En kies altijd voor koud water, niet lauw of warm.



5. Bloemen bloeien veel sneller open in een warme omgeving, waardoor ze ook sneller verwelken. Als het kan, zet je ze 's nachts best in de kelder of een andere koele ruimte om ze langer mooi te houden.



De Antwerpse bloemiste Loes van Look lanceerde haar bloemendienst Wildflowers & Wodka met Valentijn, en stelt de mooiste bloemen samen die je bij haar thuis kan komen afhalen op bestelling. Ze organiseert ook workshops en verzorgt stylings. Meer info vind je op www.wildflowersandwodka.com.