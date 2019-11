Toerisme Oostende Gesponsorde inhoud 5 tips voor een romantisch winterweekendje aan de kust Aangeboden door Toerisme Oostende

27 november 2019

08u00 0 Vrije tijd Je hoeft heus niet naar Venetië of Parijs om te genieten van een weekend vol liefde. Romantiek troef aan onze eigen Belgische kust. Kies voor Oostende, de Stad aan Zee, als je zin hebt in zalig lange strandwandelingen, een magische kerstsfeer, uitgebreide diners bij kaarslicht en luxueuze hotels.

Tip d’Amour 1: Wandelen, varen, zoenen en een wafel delen

Warm ingeduffeld, hand in hand, wandelen langs het water, terwijl de zon de zee in zakt. Meer moet dat niet zijn voor een portie vlinders in de buik. Goed om te weten: de houten bankjes op de Westelijke strekdam - waar jullie heerlijk mijmerend naar zee kunnen staren - werden uitgeroepen tot beste kus(t)plekjes van de stad. Nood aan nog meer rust met z’n tweetjes? Neem aan de Visserskaai de Veerboot naar Oosteroever, waar je je langs scheepswerven en duinlandschap alleen op de wereld waant. Afsluiten na die romantische promenade doe je met een lekkere warme wafel of pannenkoek op de Zeedijk.

Tip d’Amour 2: Doe aan Christmas shopping

Met de kerstlijstjes in de hand kuieren jullie langs de leukste shops op zoek naar de perfecte cadeautjes voor onder de boom. Ga langs bij Kabine of bij Lolotte en scoor er vrolijke kledij en speelgoed voor de allerkleinsten. Neem een kijkje bij Ferm en Lily voor leuke hebbedingen voor huis en kleerkast. En droom van een nieuwe statement-outfit bij Pied de Poule, waar ze de mooiste kwaliteitsmerken verkopen en een beautycorner hebben met exclusieve skincare en parfums. Voeg nog wat extra romantiek toe en passeer ‘toevallig’ langs Juwelen Cuvelier voor een eigentijds en stijlvol sieraad. Laat op het einde van de shopdag al die perfecte geschenken gratis inpakken bij de Inpakbar in het Feest -en Cultuurpaleis en doneer vrijblijvend iets aan het goede doel.

Tip d’Amour 3: Snuif samen de kerstsfeer op

Oostende staat deze winter helemaal in het teken van kerst. Trek die matching kersttruien aan en geef je over aan jingles en glühwein. Op de kerstmarkt in het Leopoldpark (Winter in het Park) kunnen jullie genieten van lokale en internationale lekkernijen en een duo-pirouette draaien op de ijspiste. Op het Wapenplein gaan jullie op visite bij de Kerstman (Huis van de Kerstman) waar ook de magische kerstboom staat. Maar de stad is vooral ‘s avonds een plaatje, wanneer talrijke iconische trekpleisters - zoals de Mercator, Kursaal Oostende, het Feest- en Cultuurpaleis en de Sint-Petrus- en -Pauluskerk - letterlijk in de spotlight worden gezet door middel van talrijke lichtjes. De sfeer wordt nog romantischer in de Adolf Buylstraat, waar jullie doorheen de feeërieke Lichttunnel wandelen met wel duizenden led-lichtjes die tijdens spectaculaire licht- en muziekshows de mooiste kleuren en vormen aannemen.

Tip d’Amour 4: Reserveer een uitgebreid diner met kaarslicht

Man of vrouw, liefde gaat àltijd door de maag. Gelukkig hebben jullie in Oostende keuze zat wat romantische, sfeervolle restaurants betreft waar je behalve diep in elkaars ogen kan kijken ook je smaakpapillen aan hun trekken laat komen. Kies bijvoorbeeld voor de verrassende bereidingen van dagverse vis bij Lusitania of voor de authentieke Italiaanse keuken van ZAZcuisine. Of reserveer bij de nieuwe Gastrobar Frenchette waar je in Franse stijl en via sharing dishes geniet van de hele wereldkeuken. Ah, l’amour!

Tip d’Amour 5: Laat je verwennen in een luxueus hotel

Bij een romantische trip hoort uiteraard een geweldig hotel. Check in bij het gerenoveerde viersterrenhotel Cocoon, vlakbij strand én stad. Hier kunnen jullie heerlijk genieten van elkaar - en van een comfortabel bed en uitgebreid ontbijt - in een warme, huiselijke sfeer.

Nog een reden nodig om een romantisch weekendje Oostende te plannen? Boek via www.winterinoostende.be een verblijf in de Stad aan Zee tussen 29 november en 5 januari en word op je hotelkamer extra verwend met een goodiebag vol verrassingen (waaronder kortingsbonnen, magazines en een warm, winters dekentje).