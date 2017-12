Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud 5 tips voor een geslaagde kerstshopping Aangeboden door Stad Antwerpen

Stad Antwerpen

Een goed georganiseerde shopper is er twee waard. Met deze tips oogst je snel en slim je cadeautjes voor onder de kerstboom!

1. Bereid je shoptrip grondig voor

Maak vooraf een lijstje met wat je voor wie wil kopen. Check ook de beschikbaarheid van de gewenste artikelen (misschien kan je al wat opzij laten zetten?) én stippel een efficiënte route uit tussen de winkels op je lijst. Zo vermijd je onnodig rondrennen en –zeulen.

2. Kies het juiste moment

Wacht niet tot het laatste weekend met je kerstinkopen. Je verliest veel tijd aan drukke kassa’s, riskeert dat items van je wishlist al uitverkocht zijn en je hebt geen tijd meer voor een plan B. Duik ’s morgens de winkels in: dan is de wachtrij nog redelijk én het personeel nog vrolijk.

3. Trek de juiste shopoutfit uit de kast

Trotseer de winkeldrukte met comfortabele schoenen en kleren. Lees: laagjes die je vlot kan aan- en uittrekken als je winkels in- en uitloopt. Kleed je ook niet té sloppy. Onderzoek wijst uit dat wie in slonzige kleren gaat shoppen, zich onzeker gaat voelen (help, weer een spiegel!) en overgaat tot onnodige impulsaankopen.

4. Let op je budget

Leg jezelf een maximumbudget op per geschenk en probeer je daar ook aan te houden. Bang om teveel uit te geven? Betaal liever contant dan met kaart. Cash-shoppers geven tot 25% minder uit! Koop ook eerst de goedkoopste cadeautjes van je lijst. Wie eerst de dure aankopen doet, heeft nadien geen ingebouwde drempel meer.

5. Neem geen kinderen mee. Wél muziek!

Treuzelende kinderen, verveelde partners of besluiteloze vriendinnen laat je voor de gelegenheid thuis; echt gefocust winkelen doe je het beste solo. Katy Perry is bijvoorbeeld wél prima gezelschap, zolang ze met haar songs boven de 120 beats per minute blijft. Het is wetenschappelijk bewezen dat we veel efficiënter winkelen met een uptempo playlist in onze oren!

Op cadeaujacht in Antwerpen?

In Antwerpen zijn (de meeste) winkels 7 decemberdagen op 7 open voor cadeautjesjagers. Hier moet je zijn:

- Foodies: de Wilde Zee

Een handvol gezellige winkelwandelstraten vol delicatessen. Hier vind je geweldige traiteurs, de beste chocolatiers, een heerlijk geurend theeparadijs en andere mooie geschenkenwinkels voor wie graag kookt en/of eet.

- Fashion lovers: de modebuurt

Rond het Modemuseum wemelt het van de mooie boetieks, van gevestigde designers tot ovenvers talent. Laat je leiden door de inspirerende etalages in de Nationalestraat of… sla de hoek om richting Kammenstraat als het nét iets alternatiever mag.

- Home & deco fans: de Kloosterstraat

De Kloosterstraat, dat is interieurshoppen én een beetje tijdreizen. Snuister gezellig rond in de vele antiek- en brocantezaken, scoor een vintage lamp of Scandinavische blikvanger voor in huis. Je vindt er ook een prachtige winkel met heerlijk ouderwetse kerstversiering!