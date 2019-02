5 tips voor betere vakantiefoto’s TVM

03 februari 2019

12u12 0 Vrije tijd Hoewel we ons soms doodergeren (jaloezie, iemand?) aan vakantiefoto’s van anderen op sociale media, kunnen we het zelf ook niet laten om de ene na de andere foto online te zwieren als we in het buitenland zijn. Om er dan tenminste voor te zorgen dat het mooie foto’s zijn, vroegen we 5 ultieme tips aan fotograaf en Fujifilm X ambassadeur Bert Stephani.

1. Fotografeer niet wat je ziet, maar wat je voelt. Dat klinkt misschien nogal zweverig maar is wel dé truc voor geslaagde vakantiefoto’s. Als je bijvoorbeeld op een druk plein staat, kun je het contrast verhogen en de kleuren wat feller maken om die drukke sfeer weer te geven.

2. De beste portretfoto’s maak je door de persoon in kwestie onder iets te zetten. Zo valt er een tikje minder licht op het gezicht, waardoor je minder schaduw hebt en wallen bijvoorbeeld niet zo zichtbaar zijn. Veel flatterender.

3. Een zachte rode filter over een foto doet het gezicht van vrouwen beter uitkomen. Voor mannen is dat iets te zacht, maar dat los je op door hem een klein beetje naar voren te laten staan zodat er meer licht op zijn gezicht valt en er wat meer contrast is.

4. De smartphones van tegenwoordig zijn in principe ideaal om foto’s mee te maken, alleen het licht is vaak nog een probleem. Al kan je dat later nog optrekken. Als je de foto’s wil afdrukken in een fotoalbum, kies je wel beter voor een professionele camera.

5. Overdrijf niet met het aantal foto’s dat je post, maar gebruik enkel kiekjes die beschrijven hoe jij je vakantie daar beleeft. Dat kan even goed iets klein zijn zoals een glas wijn op een terrasje of een close-up van een leuk winkeltje waar je iets gekocht hebt.