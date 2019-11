Oxfam Gesponsorde inhoud 5 tips om dit jaar fijne én faire feestdagen te beleven

26 november 2019

08u00 0 Vrije tijd Steeds meer mensen willen bewust en ethisch consumeren, maar tijdens de feestdagen is het niet altijd eenvoudig om duurzame keuzes te maken. Hoe houd je het fair én feestelijk? Met deze tips ga je (milieu)bewust het nieuwe jaar in. Qua goede voornemens kan dat tellen!

Bewuste kerstversiering

Niets zo gezellig als een feestelijk versierd huis! Kies je versiering zorgvuldig uit en draag zorg voor je collectie, zodat je ze nog jaren kan gebruiken. Toch nieuwe versiering nodig? Ga snuisteren in de kringloopwinkel. Je vindt er vaak een ruim aanbod kerstdecoratie voor weinig geld.

Een duurzame kerstboom

Kerst is niet compleet zonder een kerstboom in huis! Maar kies je voor een echte of een kunstboom? Als je een echte koopt, kies dan voor een boom met kluit. Die kan je nadien in je tuin planten en zo heb je er lang plezier van. Een kunstboom is op vlak van productie niet zo duurzaam. Maar als je elk jaar dezelfde zet, is het een goed alternatief. Kies voor een tijdloos exemplaar en hang altijd zuinige led-lampjes.

Faire cadeaus met een verhaal

Kies in de eerste plaats voor een geschenk dat iemand echt nodig heeft, om te vermijden dat het later wordt weggegooid of op een tweedehandssite belandt. Tip: neem een kijkje bij Oxfam-Wereldwinkels. Je vindt er mooie en originele cadeautjes voor iedereen, van speelgoed en allerlei lekkers tot verzorgingsproducten, juwelen en kledij. Zo ben je zeker van kwalitatieve cadeaus die op een eerlijke en verantwoorde manier gemaakt zijn. Of wat dacht je van een ervaring als geschenk? Met een avondje uit of een wellnessdag na de drukke feestdagen scoor je gegarandeerd.

Meer groenten, minder vlees

Op het feestmenu prijkt vaak kalkoen of wild en er wordt ook lustig gegourmet. Kortom, vlees in de hoofdrol. Wil je het duurzamer aanpakken? Leg dan de focus op groenten. Inspiratie nodig? Op oxfamwereldwinkels.be/fairfeestmenu vind je een volledig vegetarisch feestmenu van Oxfam-Wereldwinkels dat minstens even feestelijk is! Minder vlees is naast duurzamer ook gewoon gezonder. Mooi meegenomen in tijden van eindeloos veel hapjes en gangen op familiefeesten en nieuwjaarsrecepties.

Bewust om boodschappen

Shop lokaal, bij de winkeliers in je buurt. Het extra advies van mensen met een passie voor hun vak krijg je er gratis bij! Kies indien mogelijk voor biologische en seizoensgebonden producten. Overdrijf niet qua hoeveelheden. Als je toch met restjes zit, bewaar ze dan in de koelkast/diepvries of geef ze mee met je

